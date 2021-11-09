对抗中国"一带一路"美官员：明年初将投资全球大型基建项目

美国一名高级官员透露，美国计划明年一月对全球5到10个大型基础建设项目进行投资，以落实七国集团在今年六月订出的"重建更美好世界"(B3W）计划。该计划被视为七国集团对抗中国"一带一路"倡议的一环。美国总统拜登曾形容"B3W"计划，可以成为较"中国方案"更优质的选项。在北京，中国外交部表示希望美方"拿出实在的行动，推动世界各国共同发展振兴"。

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据路透社报导，这名官员表示，由美国副国家安全顾问辛格（Daleep Singh）率领的代表团上周出访期间，已确定在塞内加尔和加纳有至少10项有望发展的项目。官方则持续与政府及民营企业领导人会面，寻找由G7发起的"重建更好世界"（Build Back Better World, B3W）倡议所要投资的项目，该计划预计将在12月的G7会议上敲定。

报导指出，美国代表团已在10月出访厄瓜多尔、巴拿马和哥伦比亚，另一个代表团则预计在年底前访问亚洲，不过目前尚未点名任何亚洲国家。

这位官员指出，"重建更好世界"倡议旨在缩小发展中国家到2025年所需的40万亿美元投资缺口，并为中国有问题的贷款方式提供替代方案。此外，这名官员表示，美国将向发展中国家提供全方位金融工具，包括股权、贷款担保、政治保险、补助和专业技术，以聚焦气候、卫生、数位科技及性别平权。

美国总统拜登曾形容"B3W"计划，可以成为较"中国方案"更优质的选项。

塞内加尔与迦纳高级官员也对美国提出与中国不同的保证表示欢迎，不同于世界最大债权国中国，美国不会要求保密协议或可能导致港口、机场被没收的抵押协议。其讨论的项目包括在塞内加尔建立一座疫苗制造中心、加强可再生能源供应、促进对女性拥有企业的贷款，以及缩小数字鸿沟等。

另据报道，在11月9日召开的中国外交部例行记者会上，有记者问到拜登政府计划明年1月推出全球基建项目，以抗衡中方提出的"一带一路"倡议，中国外交部对此表示，各类相关倡议不存在互相抗衡或彼此取代的问题，希望美方拿出实实在在的行动，推动世界各国共同发展振兴。