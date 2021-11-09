美国副总统哈里斯抵法展开5天访问 修补潜艇风波后美法关系

美国副总统哈里斯周二抵达巴黎，展开为期5天的访问。法新社称，哈里斯此行旨在修补美法国因澳大利亚潜艇合同而陷入紧张的关系。

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法新社报道，哈里斯在奥利机场向媒体表示："来到法国非常高兴，期待未来几天富有成效的讨论，以加强美法关系。哈里斯随后前往巴斯德研究所，并会见了共同对Covid-19新冠病毒进行研究的美国和法国科学家。

今年9月，美国和澳大利亚和英国宣布在太平洋地区成立防御联盟 AUKUS，澳大利亚取消了与法国达成的数百亿美元潜舰合约，转而向美国购买核动力潜舰，引发美法分歧。

美国总统拜登上个月在一次会议中，设法修补与马克龙的关西，拜登表示，美国背著法国与澳大利亚达成潜舰交易行事"笨拙"。

而美国国务卿布林肯及国家安全顾问苏立文也都相继访问巴黎，试图平息法国的"愤怒"。

法新社报道，法国总统马克龙周三下午将与哈里斯会面，据白宫表示，双方将讨论印太地区局势、欧洲及世界安全问题。外界并预期，哈里斯将会确认拜登的提议，讨论包括美国可能支持法国军队在西非萨赫勒地区打击极端伊斯兰武装行动，以及加强欧洲防御计划。

哈里斯出访法国前，一名白宫高级官员表示，"美国和法国的关系，以及美国和欧洲的跨大西洋关系，对美国而言至关重要。这也是拜登在竞选期间一直强调的事情"。

11月11日周四是第一次世界大战停战纪念日，哈里斯将出席一战结束周年纪念仪式。哈里斯将与其他世界领导人一起出席巴黎和平论坛并发表讲话，焦点是疫后复苏，应付全球危机。