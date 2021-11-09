马克龙就推进疫苗加强剂发表全国电视讲话称"疫情尚未结束"

法国总统马克龙周二发表电视讲话称"疫情尚未结束"，马克龙宣布，12月15日起，65岁以上的人需完成第三针新冠疫苗加强剂接种，其健康通行证才能继续有效。马克龙并宣布，法国将在本土建立新的核电站，并将推动继续再生能源发展。

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法新社报道，马克龙周二就推进疫苗加强剂发表电视讲话，马克龙说，自12月初开始，将展开疫苗加强剂接种计划，首先涉及65岁以上人群，而后扩展到50岁以上人群。12月15日起，65岁以上民众需接种第三剂加强针，才能继续使用出入餐馆咖啡馆等公共场所所需的健康通行证。

马克龙强调，"疫情还没有结束"。他说，一周之内确诊增加40%，因感染新冠病毒而住院病例比例增加都是"危险的信号"。

马克龙并呼吁大约600万12 岁以上没有完整接种疫苗的法国人完成疫苗接种。

马克龙表示，"在像法国这样的国家自由生活需要责任感和团结。接种疫苗才能生正常地生活"。

法国卫生部周二晚间通报，法国新增确诊一万2476例。

此前，担心疫情反弹严重，法国政府要求大部分地区的小学生8日起恢复戴口罩上课。

马克龙并在电视讲话中宣布，法国将在本土建立新的核电站，并将推动继续再生能源发展。