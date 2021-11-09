19届6中全会 习近平实质否定邓小平的大会

中共19届6中全会，最重要的是推出中共历史上第三个“历史决议”。众多观察人士指出，第三个历史决议主要是要奠定习近平的历史地位。但是不可忽视的是，这一带有盖棺论定的“历史决议”，却不是在为习近平总结，习近平没有准备告别，而是准备长期执政。

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纽约时报援引新西兰汉学家白杰明表示，“这并不真的是一份关于历史的决议，而是一份关于未来领导人的决议”，预测6中全会公布的“相关精心策划的褒美之词将有助于杜绝任何对习近平功绩的质疑”。法国世界报的分析也指出：与前两个历史决议不同的是，习近平的决议不是关于过去的，而是关于未来的。不是要承认任何错误的，而是要为未来做出更好的准备。

因此，这一历史决议就是要使习近平长期执政合法化，但要长期执政合法化，就得彻底否定邓小平1982年确立的废除国家领导人终身制，按照邓小平确立的制度，中共最高领导人只能任期两届，每届五年，两届十年。但是习近平在19届2中全会突然发动修宪，废除国家主席终身制，为使他终身领袖合法化铺路。

中共历史上前两次“历史性决议”，第一个为了确定毛泽东在全党的地位，第二个是邓小平主持下于1981年通过的『关于建国以来当的若干历史问题的决议』，核心是否定文革与毛泽东，推动中国经济现代化进程。『北京之春』荣誉总编胡平发推分析：“在某种意义上我们可以说，第三是对第二的否定。因为第二份决议的内容就是否定文革与评价毛泽东。从中引出的主要的经验教训就是个人崇拜，个人专断，凌驾于党中央，个人权力过于集中，破坏集体领导原则等等，第三恰恰是对第二的否定”。

中共第二个历史决议，其核心就是“拨乱反正”，确立邓小平的地位，否定毛的文革，开启经济改革，把中国推向现代化进程，邓为了借鉴毛晚年昏聩差点把党国带入崩溃的教训，确定废除领导人终身制，仅仅在几年前，中共人民日报还将废除领导人终身制评价为邓小平最重要的政治遗产。

习近平的第三个决议，实质上否决了邓的“最重要遗产”—也就是邓逝世后，中共所追认的“邓小平理论”，这个“理论”的核心之一，就是废除国家领导人终身制，反对个人崇拜，随之衍生出来的“党规”还有“七上八下”“隔代指定接班人”等等，从这个意义上，习近平完全背弃了邓的遗产，终身制在望，个人崇拜几近疯狂，为邓时代以来所不曾见。

习近平自己要越期接班，不需要接班人，“七上八下”的规矩在19大就被粉碎了，亲习近平者，年龄大小，不在话下。习以反贪之名，清扫了中共大批高官，在党内产生了不可否认的震慑力，因此习长期执政的前景让党内许多人害怕。另由于习在中美关系，新冠疫情治理，毁坏香港一国两制等问题上连连误判，让中国在世界上陷入1970年代末以来从未有过的孤立。表面上，党内不存在公开的辩论，但从习不停地清洗显示，党内反习的或者说习认定是反习的从来都存在。纽约时报就分析，试图在20大之前削弱习统治权的党内人士，仍有可能把矛头指向他在新冠疫情初期因应失当，或中美严重对立的现况。

所有邓时代，包括被邓提拔，又被邓打到的中共开明领袖胡耀邦赵紫阳影响的一代，以及六四镇压后邓小平一手确定的江胡一代，比起2012年后急速崛起，依靠清党，但只能依靠所谓之江派，西北派，福建派的习近平派，其隐形的规模是不可忽视的。

因此，习近平需要这么一个关于未来领导人的决议， 因为他需要让全党心悦诚服，“绝对忠诚”，习统治以来的做法很明确，就是为获取对他的绝对忠诚施加强大的压力，但是压力下产生的忠诚是有问题的，同时说明习的不安全感很严重，因为未来都是未定，北京之春荣誉总编胡平分析，习近平能否在明年中共20大顺利连任还不能说已成定局，他对美国之音表示，习近平20大连任是有悬念的，因为他搞黑箱作业，因此你无法弄清楚有多少人反对他，底下人在搞什么阴谋诡计，从最近清除政法高官孙力军、傅政华，以及王岐山的大秘也落马，“他现在还在搞清洗，就说明他还有不安全感。关键清洗的越多，越给自己树敌，反过来又增加了自己不安全性。因此我觉得要说他能够顺利地接班，顺利地连任，恐怕还是为时过早”。

旅美政治学者王军涛在接受本台采访时谈到习近平连任是否还有悬念时这样表示：“你可以说没有悬念，他就一直独裁下去， 这是毫无疑问的；但另一方面，又有很大的悬念。因为这种体制下，独裁者要被推翻的政变都是突发事件，是事先想不到，看不到的，能看见的部分都被独裁者事先采取措施消灭掉了，而且，事先看这个事件发生的概率很小，但独裁者在历史上被推翻的又很多；事后看，这又是个大概率事件，所以，独裁者很不安全的原因在此。”

有分析人士认为，第三个历史决议在很大程度上是冲着否定邓小平改革路线而去的，因此，党内反习的人，也可能在合适的时候在拥邓的旗号下集结，这大约是习近平真正应该担心的，所以他仍将不断地清洗，四面八方树敌。