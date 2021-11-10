三人转载杯葛选举帖文首遭拘捕 许智峯责做法可耻但吁市民停止转载

负责反贪腐的廉政公署昨(9日)午拘捕三人，指他们涉嫌在网上转载呼吁港人在立法会选举中投白票的帖子，涉嫌破坏选举，是当局首次引用新修订的《选举（舞弊及非法行为）条例》拘捕港人。廉署未有交代三人转载什么帖文，但在海外呼吁港人投白票的前立法会议员许智峯昨晚在脸书呼吁市民停止在社交媒体转载相关帖文，他同时批评政权滥捕、做法极其可耻。

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廉署是以半年前通过增订的选举条例第27A款作出拘捕行动，该修订条文订明，在选举期间内藉公开活动煽惑另一人不投票或投无效票的行为，均属非法。廉署公布，昨日被捕的两男一女，年龄介乎29岁至65岁，现已获准保释候查。行动中，该署检走几部手提电话，完成调查后，会征询律政司意见，以决定是否作出检控。一经定罪，最高可判监三年及罚款20万港元。廉署续称，在上月底开始的提名期至下月19日投票日的选举期间，不排除再有进一步执法，打击操控或破坏选举的行为。

曾在选举提名期开始前夕在脸书上发帖，以「如水计划」为名倡议港人「以白票反制立法会选举」的许智峰，昨晚在脸书上再发帖，指早前「如水计划」中已提到，若计划进入第三阶段，运动已触动政权神经，并开始搜捕市民，公众应停止公开转载相关内容，以保障自身安全。他为此呼吁公众停止在社交媒体转载「如水」，改以非公开形式私下进行。帖文同时标签「#白票废票杯葛均是合法权利」。

许智峯的「如水」帖文至今未被删，已有三千五百个「赞好」和逾六百次转载。保安局长邓炳强前日在网志发文批评潜逃的许智峯，指他的呼吁或已触犯选举条例，不回港抗争是「『叫人冲、自己松』，行为卑劣。」又提醒市民切勿参与不法呼吁或转载相关违法内容，否则可能需要承担法律责任。许同日回应，并把呼吁的杯葛行为由「投白票」扩大至「无论白票、废票或不投票，我都呼吁，我均支持」。翌日，廉署公布拘捕三人。