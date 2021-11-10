中共百年3份历史决议：中央社说第三决议习近平自架光环超邓赶毛

中共19届六中全会，正式推出百年党史上第3份历史决议。比较这3份决议，习近平超越邓小平，和毛泽东同在决议中肯定自己路线的正确性，更标榜继往开来，为自己架起了历史光环。

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就中共六中全会推出中共第3份历史决议，中央社今天报道称，习近平自架光环超邓赶毛。

相较于邓小平不敢在第2份决议中自我标榜，中共总书记习近平俨然以“总结者”自居，在第3份决议中归纳中共建党百年的“重大成就”，且不像前2份决议般否定过去特定时期的错误政治路线，仅以“历史经验”带过。这既提高中共光荣正确的形象，也赋予自己承先启后的角色。

也就是说，在中共第1、2份历史决议中，既看得到党一直以来的“伟光正”，也看得到重大路线上的“拨乱反正”。但习近平主导的第3份决议，只看得到“伟光正”，意在强化中共在中国长久执政的合法性。而决议里对习近平完美无瑕的正面评价，则在强化习近平在中共长久执政的合理性。

中共党史上的第1份历史决议，是1945年4月20日由六届七中全会作成的“关于若干历史问题的决议”。当时，借由多年斗争取得最高政治地位的毛泽东，为整肃党内暗存的异己，先是发动残酷的整风，进而要求作出历史决议，否定先前执行的左右倾及小资产阶级革命路线，并肯定自己路线的正确，以建立自己的权威。

于是，在这第1份决议中，随处可见“企图分裂党和实行叛党的托洛茨基陈独秀派，和罗章龙、张国焘等的反革命行为”、“以陈独秀为代表的一小部分第一次大革命时期的投降主义者”、“（李）立三路线的一贯右倾机会主义”等批判。

相形之下，这份决议反复提到诸如“毛泽东同志所代表的正确路线”、“党在奋斗的过程中产生了自己的领袖毛泽东同志”、“毛泽东同志代表中国无产阶级和中国人民”等语，更作出“今天全党已经空前一致地认识了毛泽东同志的路线的正确性，空前自觉地团结在毛泽东的旗帜下了”的结论。

因此，这份历史决议，既强烈地点名批判及否定了毛泽东在遵义会议掌权前的政治路线，也全面吹捧毛泽东掌权后执行的政治路线才是“正确路线”。从此毛泽东的政治路线得以贯彻全党，独一无二，更是日后“毛泽东思想”形成，以及他至高无上地位的重要基础。

据中央社，中共党史上的第2份历史决议，是1981年6月27日由11届六中全会通过的“关于建国以来党的若干历史问题的决议”。当时文革结束近5年，相继发生“四人帮”倒台、毛泽东指定接班人华国锋执行“两个凡是”左倾路线、邓小平联合盟友斗倒华国锋、11届三中全会决定改革开放等大事，政局变动剧烈。

在华国锋下邓小平上、全党全国陷入“究竟要听谁的”的混乱、全社会百废待举的情况下，为了“统一思想”以持续推动改革开放，并斩断拥毛派复辟的念头，邓小平及盟友决定推出这项历史决议，借此否定文化大革命的错误路线。

这第2份决议，是一份小心翼翼执笔的文件。原因是既要否定文革及林彪、四人帮的错误路线，又要像拆除炸弹引信和地雷般地谨慎，不能伤及毛泽东这尊“神主牌”。否则，不但会引起党内外不少拥毛派的反弹，更会危及中共自身执政的正当性和合法性。同时，还不能凸显邓小平的角色，以保持“集体领导”的形象。

因此，这份决议除了正面回顾中共建政前的历史，并基本肯定建政至文革间的成就外，更紧紧护着“尊毛”的大旗，对毛泽东作出了“伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、战略家和理论家”、一生“功绩是第一位的”的正面评价。但也小心地加上了“错误是第二位的”、“晚年犯了严重错误”的负面评价。

在文革的评价上，这份决议才定性为“由领导者错误发动的，被反动集团利用，给党、国家和各族人民带来严重灾难的内乱”，并指毛泽东应为“这一全局性的、长时间的左倾严重错误负主要责任”，算是对毛泽东斟酌再三的相对直白批评。同时直指文革“不是也不可能是任何意义上的革命或社会进步”。

但第2份决议的最大特色，就是淡化当权者的地位与理念。幕后掌权的邓小平，反而以“受害者”的身份出现在决议中，诸如“对所谓刘少奇、邓小平司令部进行了错误的斗争”、“错误地撤销了邓小平同志的党内外一切职务”；只提到1976年四五运动“实际上是拥护以邓小平同志为代表的党的正确领导”等语。

中央社说，相形之下，习近平主导出炉的第3份历史决议，早在决议出炉前的10月18日中共政治局会议审议初稿时，就预见了习近平比照第1份历史决议，和毛泽东一样自我肯定的梗概，这是邓小平的第2份决议所没有的。然而，第1、2份决议对特定政治路线的批判及否定，却是这第3份决议所没有的。

初稿除了依例肯定历任领导人的功绩，并直指习核心的党中央“带领全党全国取得新的重大成就、积累了新的宝贵经验”；党和人民“向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，实现中华民族伟大复兴进入了不可逆转的历史进程”，完全抛弃了邓小平确立的“集体领导”原则。

更有甚者，这第3份历史决议，事前已被港媒披露为是中共党史“三段论”的成形─第1段是毛泽东、第2段是邓小平加江泽民、胡锦涛，第3段就是承先启后、继往开来，追求中共永远执政、自己长期执政的习近平。

这份历史决议，追求的不只是中共执政下的中国以强国之姿走向建政百年，更试图追求中共下一个百年在中国继续执政。至于习近平，则利用这份决议为他建立的光环和地位，依自己的需要，决定要再执政几年，直到自己想站回台下，或自己倒下。