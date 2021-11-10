华尔街日报：中国军方向外国军队提供新冠疫苗，助力拓展海外利益版图

中国人民解放军今年迅速扩大了对四大洲各国军队的疫苗捐赠活动。中国国防部的数据显示，截至9月份，中国军队已向大约20多个国家提供了30多批疫苗援助。

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据华尔街日报今天报道称，在新冠疫情期间，中国人民解放军通过直接向外国军队提供疫苗，帮助拓展了中国在海外的利益版图。

津巴布韦只有18%的人口完成新冠疫苗全程接种，但该国武装部队却有富余的疫苗，这多亏了一个强大的捐赠援助方：中国人民解放军。

此外，中国人民解放军的捐助也让菲律宾的多数现役军人得以接种疫苗。在埃塞俄比亚，中国人民解放军已经向当地政府军提供30万支新冠疫苗；拜登(Joe Biden)政府正对这个据称在打击提格雷(Tigray)叛军行动中犯下暴行的国家实施新制裁。

中国人民解放军今年迅速扩大了对四大洲各国军队的疫苗捐赠活动。中国国防部的数据显示，截至9月份，中国军队已向大约20多个国家提供了30多批疫苗援助。

许多受援国，比如津巴布韦和埃塞俄比亚，都是中国领导人习近平提出的耗资数万亿美元的“一带一路”基础设施倡议的重要参与国。

据中方披露的信息，中国军队向外国军队运送了总计数十万剂的中国医药集团有限公司(Sinopharm, 简称：国药集团)新冠疫苗。据《华尔街日报》保守统计，考虑到政府机密文件和对非洲军方官员采访中披露的额外捐赠情况，中国军队对外国军队实际捐赠的疫苗数超过了100万剂。这一数据包括由中国民营药企科兴控股生物技术有限公司(Sinovac Biotech Ltd., SVA)生产的一些疫苗。

除了运送疫苗以外，中国人民解放军还提供了额外的军事援助，包括医疗培训和为高级官员提供在中国军事院校学习的奖学金。在许多情况下，他们还捐赠了个人防护设备、呼吸机和其他医疗援助。

包括埃塞俄比亚、苏丹和突尼斯在内的一些非洲国家对中国人民解放军提供的物资表示了欢迎。其中一些物资由中国人民解放军特有的球状机头运-20运输机运送。当地电视台回放了高压水炮在跑道上喷出水柱向飞机致敬的情景。

据德国墨卡托中国研究中心(Mercator Institute for China Studies)研究中国国防政策的Helena Legarda表示：“这完全是中国人民解放军和中国特有的”，因为没有其他武装部队直接向他国军方捐赠如此大规模的疫苗。

美国国防部发言人Charlie Dietz称，国防部向142个国家的文官政府捐赠了价值近3亿美元的个人防护装备、疫苗冷却器、呼吸机和其他用于新冠救援的设备。Dietz称，虽然部分捐赠流向了外国军事人员，但国防部限制军方与军方的互动。

据该报道，无论是公开还是私下，中国人民解放军在中国的疫苗外交中都发挥了越来越大的作用。这显示出，在与美国争夺全球影响力的日益激烈的竞争中，中国的软实力拓展如何发展成更坚实的优势。防务分析人士和国际关系学者说，尽管军方对军方的捐赠只占中国在海外出售和捐赠的约14亿剂疫苗的一小部分，但这么做是为了帮助中国政府实现与美国政府抗衡所必需达成的战略目标。

据学者们说，这种做法有助于加强中国与非洲及东南亚各国的关系，这些国家是重要的自然资源出口国，或者在各自地区拥有重大影响力。有学者评论说，就软实力而言，没有什么比医疗和教育更好了。在许多国家，军队是强大的、有影响力的政治力量，所以与他们建立关系从来都不是坏事。

军事领域的这种捐赠也利于中国达到自己的目的，即中国希望在帮助抗击疫情方面被视为一个负责任的大国，并转移人们对该国在疫情最初暴发时的错误处理方式的关注。

中国外交部称这类问题要询问中国国防部，而国防部未回复置评请求。

解放军的新冠外交行动始于2020年3月发布的一个鲜有人注意的声明，里面称中国向伊朗武装部队提供了数量不详的医疗物资，其中包括检测试剂盒、衣服和口罩。

中国政府此前曾表示，将让其疫苗成为一种负担得起的公共产品，并称将优先考虑非洲，那里有超过10个国家的军队得到了捐赠。中国国防部新闻局副局长任国强在3月份表示，解放军的这些行动“不附加任何政治条件”，不是为了谋求地缘政治目标。

中国政府大举宣传其中几次军事捐赠行动。在一批疫苗于8月底抵达越南后不久，也就是在美国副总统卡马拉·哈里斯(Kamala Harris)历史性地访问这个东南亚国家之前，中国外交官与官方媒体都发布了中国驻越南大使与越南国防部副部长在一架停在河内停机坪上的运-20前合影的照片。

中国人民解放军通常说其捐赠是应受援国军队的请求，但至少在一个例子中情况似乎并非如此。今年2月份，菲律宾收到了来自中国人民解放军的10万剂新冠疫苗，但菲律宾国防部和武装部队均否认曾请求解放军捐赠这批疫苗。菲律宾是美国盟友，北京方面试图通过增加援助和投资来拉拢菲律宾。

中国人民解放军向其他军队捐赠疫苗的行为并不总是在受援国给人们留下正面印象。驻马尼拉的亚洲地缘政治学者Richard Heydarian称，在菲律宾，许多老百姓认为这些捐赠是为之后的商业疫苗销售做营销，还有一些人对中国用一架军用飞机来运送这批疫苗心存疑虑。