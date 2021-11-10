多家媒体报导张展在狱中病危

因报导武汉新冠疫情，遭中国逮捕入狱的中国公民记者张展，据多家媒体报导在狱中已病危，家人试图说服她进食未果；美国政府呼吁北京立即无条件释放张展，并呼吁北京尊重新闻自由和人民自由表达意见的权利。

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38岁的张展去年初在武汉封城期间透过视频报导当地疫情，并在YouTube、微信、推特等社交平台上传视频逾120条，详细记录疫情最初的政府应对情况，并给当地居民一个发声渠道，因而也在社交媒体广泛传播。

去年5月，张展被捕，当局以“寻衅滋事”罪名将其判刑四年，她曾在狱中绝食抗议，后就传出其营养不良、身体状况欠佳；据媒体报导，张展毕业于西南财经大学金融硕士专业，曾是一名律师，但因参加维权活动被注销律师执照。

美联社引述张展的哥哥张举报导，家人曾在今年8月初获允到监狱探望张展，给她做健康检查的医生称其生命垂危，体重不到88磅，远低于5呎10吋健康女性应有的140磅左右体重；张举说，张展目前几乎不能走路或抬起头。

张举表示，家人最后一次有张展的消息是在10月29日，当时张展妈妈获允通过视频与女儿通话，但之后妹妹的情况继续恶化。

国务院8日呼吁北京无条件释放张展，并说北京应该尊重新闻自由和人民自由表达的权利；国务院发言人普莱斯(Ned Price)表示，美国与其他外交使团，“已反覆表达我们对张展被专横逮捕及遭受虐待的严重担忧”，但他并未解释是何种虐待。

人权观察(Human Rights Watch)等国际维权团体也呼吁北京释放张展，人权团体“无国界记者”(Reporters Without Borders)上周就“2021年无国界记者新闻自由奖”提名张展。

去年以“寻衅滋事罪”判处张展入狱四年的上海浦东新区人民法院，以及张展所在的上海女子监狱未对此置评。