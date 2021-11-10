张展身体令人担忧

多家媒体报导张展在狱中病危

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Pro-democracy supporters protest outside China's Liaison Office, in Hong Kong, China on Dec. 28, 2020, to urge for the release of citizen journalist Zhang Zhan and other Hong Kong activists
Pro-democracy supporters protest outside China's Liaison Office, in Hong Kong, China on Dec. 28, 2020, to urge for the release of citizen journalist Zhang Zhan and other Hong Kong activists © 网络
作者： 法广
4 分钟

因报导武汉新冠疫情，遭中国逮捕入狱的中国公民记者张展，据多家媒体报导在狱中已病危，家人试图说服她进食未果；美国政府呼吁北京立即无条件释放张展，并呼吁北京尊重新闻自由和人民自由表达意见的权利。

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38岁的张展去年初在武汉封城期间透过视频报导当地疫情，并在YouTube、微信、推特等社交平台上传视频逾120条，详细记录疫情最初的政府应对情况，并给当地居民一个发声渠道，因而也在社交媒体广泛传播。

 

去年5月，张展被捕，当局以“寻衅滋事”罪名将其判刑四年，她曾在狱中绝食抗议，后就传出其营养不良、身体状况欠佳；据媒体报导，张展毕业于西南财经大学金融硕士专业，曾是一名律师，但因参加维权活动被注销律师执照。

美联社引述张展的哥哥张举报导，家人曾在今年8月初获允到监狱探望张展，给她做健康检查的医生称其生命垂危，体重不到88磅，远低于5呎10吋健康女性应有的140磅左右体重；张举说，张展目前几乎不能走路或抬起头。

张举表示，家人最后一次有张展的消息是在10月29日，当时张展妈妈获允通过视频与女儿通话，但之后妹妹的情况继续恶化。

国务院8日呼吁北京无条件释放张展，并说北京应该尊重新闻自由和人民自由表达的权利；国务院发言人普莱斯(Ned Price)表示，美国与其他外交使团，“已反覆表达我们对张展被专横逮捕及遭受虐待的严重担忧”，但他并未解释是何种虐待。

人权观察(Human Rights Watch)等国际维权团体也呼吁北京释放张展，人权团体“无国界记者”(Reporters Without Borders)上周就“2021年无国界记者新闻自由奖”提名张展。

去年以“寻衅滋事罪”判处张展入狱四年的上海浦东新区人民法院，以及张展所在的上海女子监狱未对此置评。

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