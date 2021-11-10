资金援助中国

媒体：法国是否对中国过于慷慨了？！

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le député Les Républicains (LR) Marc Le Fur, rapporteur spécial des missions budgétaires 2021
le député Les Républicains (LR) Marc Le Fur, rapporteur spécial des missions budgétaires 2021 © Lionel Le Saux
作者： 法广
5 分钟

法国媒体报导，国民议会副议长马乐福(Marc Le Fur)审理2022年财政报告时惊讶发现，法国2020年曾向计中国这个世界经济强国提供1亿4千万欧元的开发援助，他呼吁即刻修改援助标准，停止金援中国。

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据法国财经媒体“资本”（Capital）9日晚报导，法国国民议会副议长、共和党（LR）议员马乐福（Marc Le Fur）很惊讶地在一份法国2022年财政计划的附带报告中发现，法国依然向中国这个世界经济强权提供资金援助，以协助其发展。

 

报导写道，2020年，法国以“政府开发援助”（ODA）之名向中国挹注1.4亿欧元。虽然在法国协助发展中国家总金额（2021年39亿欧元，2022年49亿欧元）中占的比重并不大，但仍是法国资助名单中的第9大受益国，无论以捐赠或借贷形式。

中国获得的补助甚至超过布吉纳法索和喀麦隆，这两个发展情况更为艰难的国家。而非洲塞内加尔、索马里、摩洛哥、科特迪瓦、肯尼亚、毛里求斯每年也会获得不同程度的金援；亚洲国家中有印度、土耳其两个国家会或多或少地获得法国的援助。

马乐福是2022年财政报告下，“外国借贷”与“政府开发援助”预算委员会的特别报告人。他认为，这种情况“完全不合理”。他强调中国“同时是援助接受者又是援助者的情况很不寻常”，跟法国援助其他受益国几乎没有任何共通性。

若看国内生产毛额（GDP），中国几乎接近全球经济龙头，远远超过法国。但这却不能阻止中国在2018到2020年期间，从法国获得3亿7100万欧元的援助。

为何尽管中国主宰国际贸易，却还有权获得国际援助？原因就在于总部设于巴黎的经济合作暨发展组织（OECD）依照人均国内生产毛额，认定中国是开发中国家。

根据国际货币基金组织（FMI），2020年中国人均国内生产毛额为9608美元，排名世界第72，远远落后于排名第21的法国或是第9的美国。

根据马乐福议员，法国对中国的援助已不再有存在的理由。他呼吁法国向经济合作暨发展组织採取明确行动，以修改提供政府开发援助的标准。

他强调，“把中国从发展中国家名单中排除这件事相当迫切”，好让法国的援助能给予真正需要的国家，特别是非洲与中东国家。

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