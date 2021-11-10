岸田文雄当选日本第101代首相

现任日本首相岸田文雄在日本众议院206届特别国会正式会议上举行的首相提名选举中，当选日本101代首相。他将率领他所任命的内阁成员前往皇宫，参加由天皇进行的首相任命仪式和大臣认证仪式，并于10日晚上启动第二届岸田内阁。

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由于原外相茂木敏充代替甘利明出任自民党干事长，原文部科学大臣林芳正接替茂木敏充担任外相，其他所有阁僚继任他们在第一届岸田内阁中的职务。新内阁将抓紧制定包括应对新型冠状病毒的措施和缩小贫富差距等经济措施在内的2021年大规模补充预算，力争年底前完成。

第一任岸田内阁在10日上午的内阁会议上总辞职。 岸田文雄于10月4日在众议院首相提名选举中当选日本第 100 代首相，任期为 38 天，是包括战前在内的日本史上任期最短的一代首相。

由于10月31日举行了众议院议员选举，在首相提名选举之前，在众议院206届特别国会上重新选举了众议院正副议长，自民党的细田博之当选新的一届众议院议长，立宪民主党的海江田万里当选副议长。

细田博之来自松江市，11次当选众议院议员，并历任内阁官房长官、党总务委员长、众议院宪法审查委员长等。 他担任自民党最大派系细田派会长近7年，并积极支持同派系前首相安倍晋三的执政。 他在政治上最了解选举制度，并在2016年领导了众议院选举的改革。