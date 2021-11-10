批准水上表演动物出口中国 荷兰政府挨告

荷兰阿姆斯特丹一家法院正在审理出口到中国的8只海豚、2只海象和2只海狮案，荷兰动物权利团体质疑将这些动物转移到正在中国南部建造的海南海洋天堂主题公园用作水上表演有违保护动物权利。荷兰政府因批准此项计划， 动物权利组织已将授权转让的荷兰政府告上法庭。

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据法新社说，将8只海豚、2只海象和2只海狮从荷兰的一家海豚馆转移到中国的一家游乐园，这在荷兰引起了轰动，荷兰一家法院星期二裁定暂时阻止这一行动。

阿姆斯特丹法院正在审理此案，作为动物权利团体发起的简易程序的一部分，质疑将这些动物转移到正在中国南部建造的海南海洋天堂主题公园。荷兰保护动物组织“动物之家”说，这些动物将被沦为商业目的的取悦动物。

动物权利组织已将授权转让的荷兰政府告上法庭。根据法院在一份声明中解释说，海豚馆在法庭作出决定之前不允许使用出口许可证。据法官说，任何转移到中国的行为都是违规的，因此有必要等待案件的最终判决。

位于荷兰中部的哈德韦克海豚馆是欧洲最大的海洋公园之一，自1965年开放以来，已有数百万游客。然而，近年来，哈德韦克海豚馆受到了动物权利活动家的抨击，他们认为动物生活在封闭的空间里，称海豚馆是 "海洋哺乳动物监狱"。