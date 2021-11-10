拜登与习近平何时视频会？说法不一

一位知情人士表示，计划中的美国总统拜登和中国国家主席习近平的虚拟会晤最早将于下周举行。但尽管中美两国首脑会议的意义重大，美中一直在从新冠起源到中国不断扩大的核武库等问题上争论不休，拜登团队迄今对会晤取得任何具体结果不抱太大期望。

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据路透社引述消息人士报道称，计划中的拜登和习近平虚拟会晤最早将于下周举行。但白宫和中国驻华盛顿大使馆的发言人拒绝证实会晤是否会在下周举行。

白宫发言人Karine Jean Pierre在周一举行的新闻发布会上被问到关于虚拟会晤的时机时重申，拜登和习近平原则上同意在今年年底之前举行虚拟会晤。她说，正在进行工作级别的讨论，以确认细节，但拒绝提供细节。

拜登政府在上任之初与中国的外交交锋让盟友们感到不安，美国官员相信直接同习近平接触是避免世界最大的两个经济体之间的关系陷入冲突的最好方法。在上个月美国国家安全顾问沙利文与中共中央外事办主任杨洁篪于瑞士苏黎世会晤后，两国都表示，他们已经原则上达成协议，年底前举行拜登和习近平的虚拟会议。

上个月消息人士向路透社表示，鉴于中国国内新冠疫情限制和习近平不愿意出行，美国的目标是在11月举行一次视频电话会议。这次会议的意义重大--美中一直在从新冠起源到中国不断扩大的核武库等问题上争论不休--但拜登团队迄今对会晤取得任何具体结果不抱太大期望。