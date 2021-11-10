拜登政府延长对中国军工相关企业进行证券投资的禁令

民主党总统拜登延续了前总统特朗普的一些对华政策。拜登表示，他将延长前任共和党总统2020年11月发布的行政令中的一系列限制，包括对中国军工相关企业进行证券投资的禁令。拜登说，中国的军工企业继续构成非同寻常的重大威胁。

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据路透社报道称，美国总统拜登周二表示，美国将继续实施特朗普时代的一项禁令，禁止美国人投资华盛顿所说的由中国军方拥有或控制的中国公司。

据拜登在给众议院议长佩洛希的一封信中说，“中华人民共和国正在越来越多地利用美国的资本作为资源，以实现其军事、情报和其他安全机构的发展和现代化，这继续使中华人民共和国对美国本土和美国海外力量构成威胁，”

这项行政令最初旨在阻止美国投资公司、养老基金和其他机构购买美国国防部认定的、由中国军方支持的中国公司的股票。

拜登的团队称这项特朗普时代的行政令“有法律缺陷”，今年6月，拜登对此项禁令作出了调整，并责令财政部负责执行并“滚动”更新一份包含约59家公司的新名单，取代了五角大楼早先发布的名单。

美国实体被禁止购买或出售目标公司公开交易的证券，其中包括中国最大的芯片制造商中芯国际和石油巨头中海油。

拜登的新名单增加了大约10家上市公司，但删除了其他一些公司，包括中国商飞，该公司正带头与波音和空客在民用飞机领域展开竞争；还有两家对禁令提起法律挑战的公司，它们是高云半导体科技股份有限公司和箩筐技术公司。