每天500万次网络袭击与扫描：台湾遭谁攻击？

一位官员周三表示，台湾政府机构的计算机系统每天面临约500万次网络攻击或挑战，与此同时一份报告警告说，针对台湾的中国压力越来越大。

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据法新社今天报道称，台湾官员此前曾表示，台湾每月面临数百万次网络攻击，其中大约一半被认为来自中国。

网络安全部主任钱宏伟在议会发言时说，台湾的政府网络每天面临 "500万次攻击或'扫描'（试图寻找系统的漏洞）"。据他指出，"台湾正在加强保护措施，并收集相关数据进行分析，以便在攻击发生时能立即制止。"

该报道称，台湾指责北京在2016年蔡英文总统当选后加强了网络攻击，蔡英文认为台湾是一个主权国家。共产党政权则将台湾视为自己领土的一部分，并威胁要使用武力将其主权强加于台湾，台湾自1949年以来一直与大陆分开管理。

在周二发布的一份报告中，台湾国防部警告说，中国已经 "大力加强 "其网络战能力。

7月，台湾警方在消息应用Line向当局报告异常的账户活动后展开了调查。当地媒体报道，这些被黑的账户属于政府各部门的 "高级官员"。去年，台湾当局报告说，中国黑客渗透到至少10个台湾政府机构，获得了约6000个电子邮件账户的访问权，以窃取数据。