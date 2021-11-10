瑞信关停艾未未账户 为何？仍不明了

中国艺术家艾未未称，瑞士信贷因自己在中国的“犯罪记录”关停了其名下的基金会账户。德语媒体《每日导报》上周六报道称，该报看到的文件显示，艾未未已经提交了银行要求的住址、收入和支出等信息。但同一天11月6日，这家瑞士银行在就此事作出回应时向媒体表示，该决定实际上具备行政依据。

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据swissinfo今天报道称，瑞士信贷在给路透社的一份声明中表示：“鉴于(艾)未未先生未能在银行屡次要求后提供法律上所需的信息，银行于2021年春季做出了这一决定。”这证实了瑞士德语报纸《每日导报》(Tages-Anzeiger)的相关报道。

在今年9月为Artnet网站撰写的一篇文章中，艾未未介绍了瑞信银行因他有犯罪记录而通知他将关停其基金会账户的情况。这位备受关注的艺术家兼政治活动人士现居葡萄牙，他曾于2011年在中国被拘留过数周，但却从未被指控过任何罪名。

据艾未未说，“不久前，该银行宣布他们正加速在中国的员工招聘，” 该报道说，艾未未提到这点，暗示他被拒之门外的原因在于瑞信正试图在中国赢得业务。

《每日导报》指出，瑞信在11月6日发布的声明中承认艾未未曾是该银行客户，但这似乎与该银行之前针对艾未未的说法所做出的回应相矛盾。今年9月，瑞信称其不对“潜在或现有的客户关系发表评论”。

《每日导报》周六还透露，该报分析了包括艾未未的员工与瑞信最早从2020年底开始的邮件往来和对话记录在内的文件，这些文件显示艾未未已经提交了银行索要的信息，如住址、收入及支出。

据swissinfo报道称，在一段2021年3月的对话中，瑞信的一名顾问对艾未未的员工表示，由于一项新规定要求银行必须与有犯罪记录的客户脱离业务关系，他们将关停艾未未的基金会账户。但《每日导报》称，根本不存在这一规定。