科大再有校长请辞 台裔史维早走未提原因 曾拒签支持国安法声明

科技大学校长史维已经请辞，将提早一年于明年10月卸任，但未有提及原因和去向。他是科大历来四位校长中第三位请辞的校长，之前曾拒绝联署大学校长就理解《港区国安法》的公开信，亦曾为被中港政府形容为「黑暴」的反修例运动抗争者周梓乐之死哀悼及流泪，并要求独立调查事件。科大会为下任校长进行全球招聘，但有学者估计，中国「海归派」学者出任本地大学校长会有优势。

广告 继续浏览后续

史维十一年前加入科大出任首席副校长，2018年获委任为校长，五年任期原应于2023年9月完结，请辞后将提早近一年离职。科大响应传媒查询其辞职原因时，只是赞扬史维，并指他明年10月卸任前将见证科大在广州学校正式开校，「因此他认为现在是时机交棒予下一任接班人。」

科大校董会和教育局均发文赞扬史维，而史维昨在发给校内成员的电邮中则表示，为以科大为家感到荣幸，并指在学校同仁及支持者努力不懈的情况下，才能让科大的「学术水平、开放思维及大学声望持续蓬勃发展」。他续指，只要秉持以保障大学的长远利益及定位而努力，大学定能开拓更广阔的新天地。

史维任内正值反修例风波爆发，是全港八间大学少有对学生表示同情的校长，当科大学生周梓乐于前年11月在将军澳尚德停车场堕楼，他曾到医院探望，亦曾现身校内相关集会，与学生对话，后更被不满他拒绝谴责警方的学生包围六小时。其次，当他于当年11月8日出席科大学位颁授典礼时接获周梓乐救治无效死亡的消息后，他中断仪式并宣布与在场者一同默哀，其间拿出手巾拭泪。同日，他去信师生，表示「永远怀念梓乐」，并要求彻底及独立调查事件。另外，在港府于去年颁布《港区国安法》后，五间资助大学校长发表联合声明表示理解订立国安法的必要性，史维是未有联署的三间大学校长之一；同年10月，史维被问到是否支持国安法时，他以「国安法是法律，不需要我来说支持或不支持」回应，又指每个人都必须守法。

不过，到了今年9月，校方曾清洗学生在2014年雨伞运动期间于校内行人路上以油漆髹上的字句：「希望在于人民 改变始于抗争」，科大解释，这是为配合逐步恢复实体授课而进行的「例行大清洗」。

台裔美籍学者领军科大多年 学者料日后海归派有优势

科大四任校长中，只有国际知名物理学家朱经武是按期离任，至于创校校长吴家玮，任内曾发生建筑超支等负面新闻，其后于2000年突然辞职，理由与史维雷同：「现在是换班的最佳时机」；另外，科大第三任校长、著名数学家陈繁昌则在2017年请辞，提早一年卸任，其后担任阿卜杜拉国王科技大学校长。

更值得注意的是，科大四名校长中有三人具台裔而长期在美接受教育及工作的身分，分别是吴家玮、朱经武及史维，后二者更已入籍美国。不过，随着两岸关系紧张和香港日益政治化，中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强估计，有台湾背景的校长或许面对更大压力，相信日后曾在外国留学及工作的中国「海归派」学者会有较强生存能力，因为他们没有国籍或身分矛盾，令他们日后在争逐本地大学校长时有优势。翻查资料，香港八所资助大学中，三名校长将于2023年换届。

香港大学现任校长张翔和理工大学校长滕锦江均有较强中国背景，前者虽在美国工作，却亦是南京大学校长人才工作顾问，主张与中国不同大学合作和向中国教育部申请资助发展科研；至于滕锦江来港前更是中国南方科技大学副校长。