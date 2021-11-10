美中关系全国委员会年会 习拜分别寄贺信 习近平促中美关系回到正确轨道

美中关系全国委员会周二在纽约举行2021年度晚宴。美国总统拜登，中国国家主席习近平均致发贺信。据维基百科说，美中关系全国委员会（National Committee on United States–China Relations），是美国的一个非政府组织，旨在促进中美关系发展并且对世界产生正面影响；成立于1966年。习近平的贺信称，“当前，中美关系正处于重要历史关口，两国合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。” 消息没有提及拜登贺信的内容。

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据路透社今天报道称，美中关系全国委员会周二在纽约举行2021年度晚宴，中国国家主席习近平和美国总统拜登分别致贺信。习近平表示，中国愿同美国加强交流合作妥善管控分歧，并促推动两国关系重回正确轨道

习近平的贺信由中国驻美国大使秦刚宣读。据中国驻美大使馆网站新闻稿援引习近平称，“当前，中美关系正处于重要历史关口，两国合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。”

据中国驻美国大使秦刚表示，中方对美政策保持高度的延续性和稳定性，“有人说，中美关系不能回到从前了，难道就因为如此，我们就可以不珍惜，甚至任意破坏它吗？我们绝不认同。”

该消息称，一位知情人士昨日表示，计划中的拜登和习近平的虚拟会晤最早将于下周举行。