美国参议员乘军机访台 北京燃怒火

针对美国国会议员乘坐军机访台一事，中国国防部周二稍晚称，对此表示坚决反对和强烈谴责，并称解放军将始终保持高度戒备状态，采取一切必要措施，坚决粉碎任何外部势力干涉和‘台独’分裂图谋。中国外交部，国防部以及国台办均谴责美国参议院乘军机抵台访问事件。中国军队与此同时强化在台湾海峡周边军事演习。

广告 继续浏览后续

据法新社报道称，中国周三强烈谴责美国立法者对台湾的访问，美国参议员乘坐军用飞机抵达台湾。北京共产主义政权威胁要使用武力将其主权强加于该岛，台湾自1949年以来一直与大陆分开管理。

北京指责台湾总统蔡英文为该岛寻求正式独立，该岛的官方名称仍然是 "中华民国"。只有大约15个国家承认这个民主政权。

据法新社说，在台湾海峡两岸的紧张局势达到几十年来的最高点时，台湾外交部证实了由美国在台协会组织的议员们的访问，该协会充当华盛顿大使馆。

但北京谴责此举是 "冒险和挑衅"，注定要失败。据中国外交部发言人汪文斌称，"与台独势力博弈是一场危险的游戏。“ 汪文斌警告说："玩火者最终会被烧死。”

华盛顿没有提供关于这次访问的细节。据五角大楼发言人约翰-柯比星期二证实了这次访问，但他说，他们乘坐空军是这种旅行的正常情况。

近几个月来，北京加强了其军事活动，增加了对台湾防空识别区的入侵。中国军方星期二还宣布，它在台湾海峡进行了一次 "战备巡逻"。

虽然大多数外国政府回避向台湾派遣官方代表团，但议会代表最近已前往台湾。上周，由法国人Raphaël Glucksmann率领的第一个欧洲议会代表团在台北受到了台湾总统的接见。10月初，法国参议员、前国防部长阿兰-理查德也受到了蔡英文的接见。他两次将该岛描述为一个 "国家"，这尤其刺激了北京。

据路透社今天报道，针对美国国会议员乘坐军机访台一事，中国国防部周二稍晚称，对此表示坚决反对和强烈谴责，并称解放军将始终保持高度戒备状态，采取一切必要措施，坚决粉碎任何外部势力干涉和‘台独’分裂图谋。

对于美国联邦参、众议员抵台访问事，台湾外交部稍早称，相关行程是由美国在台协会台北办事处协调安排，外交部提供访团所需的行政协助，并就相关防疫措施协调中央流行疫情指挥中心。本案经台美双方协调结果，并基于尊重访宾意愿，相关资讯将适时对外说明。

据中央社报道称，针对美国国会议员搭军用飞机访台，中国外交部发言人汪文斌今天10日说，此举严重违反“一个中国原则”等规定，中方已提出严正交涉，要求美方立即停止与台湾开展任何形式官方往来。

据汪文斌声称，美国国会有关议员访台严重违反“一个中国原则”和“中美三个联合公报”规定，中方对此坚决反对，已向美方提出严正交涉，要求美方立即停止与台开展任何形式的官方往来，“不向台独分裂势力发出任何错误信号”，以免严重损害中美关系和台海和平稳定。

汪文斌宣称，“台湾是中国领土不可分割的一部分，一个中国原则是不可撼动的国际关系准则，中国实现统一是不可阻挡的历史潮流。台湾海峡阻隔不了包括台湾同胞在内的14亿多中华儿女实现国家统一的浩荡洪流。少数台独分子和外国政客的拙劣表演，不过是中国统一进程中的几道杂音，丝毫改变不了全世界180多个国家坚持一个中国原则的牢固格局”。

汪文斌声称，中方敦促美方有关议员认清形势，“与台独势力勾连是危险的游戏，同台独一起玩火终将引火烧身。一切与中国统一大势相对抗的冒险和挑衅行径，如同蚍蜉撼树，注定以失败告终”。