APEC领导人非正式会议 北京宣布习近平视频出席并讲话

中国外交部发言人华春莹今天宣布说，中国国家主席习近平将于11月12日（周五）在北京以视频方式出席亚太经合组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话，并于11日（周四）以预录视频方式出席APEC工商领导人峰会并发表主旨演讲。

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据路透社今天报道称，中国国家主席习近平周五将以视频方式出席APEC领导人非正式会议。

根据中国外交部发言人华春莹今天宣布，国家主席习近平将于11月12日（周五）在北京以视频方式出席亚太经合组织（APEC）第二十八次领导人非正式会议并发表重要讲话，并于11日（周四）以预录视频方式出席APEC工商领导人峰会并发表主旨演讲。

据中央社今天报道说，中国外交部发言人华春莹今天宣布，中国国家主席习近平12日将以视讯出席APEC经济领袖会议，并发表讲话。11日则以预录方式，在APEC工商领导人峰会发表主题演讲。

今年亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议12日在新西兰登场。但受2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情影响，仍比照2020年模式采线上举行。

中央社说，习近平自2020年1月以来，已连续22个月未曾踏出国门进行官式访问及参加国际会议。10月底至11月初接连缺席20国集团（G20）罗马峰会，以及在英国格拉斯哥举行的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26），引起全球好奇及揣测。

路透社说，一位知情人士昨日表示，计划中的拜登和习近平的虚拟会晤最早将于下周举行。