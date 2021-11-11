中共六中全会通过历史决议：台学者称习近平时代全面到来

中共19届六中全会今天下午闭幕，正式通过党史上第3份历史决议。根据会议公报，总书记习近平地位大幅提高，成就定调为“中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃”。有学者指出，六中全会通过的第3份历史决议铺陈习近平长期执政的核心地位，描绘未来，彰显“习近平时代”全面来临。

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据中央社今天报道说，中共六中全会通过中共历史上第3个“历史决议”，根据会议公报，总书记习近平地位大幅提高。

据新华社消息说，中共第19届中央委员会第六次全体会议（六中全会）审议通过“中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议”，以及“关于召开党的第20次全国代表大会的决议”，确定中共20大将于2022年下半年在北京召开。

这项长达7400多字的会议公报，大部分内容属这项历史决议的内容摘要，并将中共百年党史分为新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期。但在公报中，对文化大革命、六四事件及中共党史上的争议事件只字未提。

而在“改革开放和社会主义现代化建设新时期”中，公报各以一段说明邓小平、江泽民、胡锦涛执政时期的功绩，其后再以一段作总结。接下来，公报却以4大段的篇幅，以“18大以来，中国特色社会主义进入新时代”为名，赞颂习近平执政9年以来的成就。

其中，公报对涉台部分提到，习近平执政期间“坚持‘一个中国’原则和‘九二共识’，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权”。

公报指出，习近平思想是“当代中国马克思主义、21世纪马克思主义，是中华文化和中国精神的时代精华，实现了马克思主义中国化新的飞跃”。

根据公报，指以习近平为核心的党中央“出台一系列重大方针政策，推出一系列重大举措，推进一系列重大工作，战胜一系列重大风险挑战，解决了许多长期想解决而没有解决的难题，办成了许多过去想办而没有办成的大事，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革”。

公报为习近平的执政作注解说，“中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃”。

据中央社，公报还提到中共“百年奋斗的历史意义”，并号召全党全军全国各族人民“要更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”，为“实现第二个百年奋斗目标、实现“中华民族伟大复兴的中国梦”而不懈奋斗。

这项公报还为中共20大造势说，20大是中共“进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻召开的一次十分重要的代表大会，是党和国家政治生活中的一件大事”。

就中共19届六中全会今天闭幕并发布公报，中央社引述学者指出，六中全会通过的第3份历史决议铺陈习近平长期执政的核心地位，描绘未来，彰显“习近平时代”全面来临。

据淡江大学两岸研究中心主任张五岳指出，六中全会公报传达出3个重点，即确立了习近平党内核心定位、确立了习近平以其思想所领导的未来路线、确立了习近平在党内完全不逊于毛邓的历史定位，“也因此，确立了习近平长期执政的正当性与必要性。”

回顾过去的“历史决议”，毛泽东在提出第一个历史决议后，又持续掌权21年；邓小平在提出第2个历史决议后，也继续掌权超过10年，张五岳说，“没有道理到第3个历史决议提出后，领导人就在明年或是5年内卸任的。”

张五岳说，六中全会公报传达出“继往开来”的意思，公报回顾总结中共百年来的成就，强调“继往”，接着详细述及习近平掌权近10年来的成就，以及习近平提出的各项理论，隐含之意，是在当前内外变局下，唯有团结在以习近平为核心的思想、道路上，才能“开”创中国发展的未“来”。

而相较毛、邓在任时依然有部分政治阻力，习近平此时的集权程度已超出过往。张五岳表示，过去近10年的掌权，习近平用来建构理论思想路线，而中共明年20大后，习近平将无意外继续长期执政，届时才是全面开启了“习近平时代”，目标是带领中国开启下一个百年。

政治大学国际关系研究中心主任寇健文也指出，六中全会公报从毛、邓、江、胡一路论述下来，显现出习近平想建立的传承“道统”，并着力凸显了习近平执政期间的功劳、描绘他带领之下的未来路线，传达出“现在是我的时代”的自信。

中央社说，此外，寇健文观察，六中全会公报并未如外界先前猜测的出现人事异动，因此六中全会至七中全会之间，中共人事可能会陆续出现异动。