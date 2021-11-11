中共六中全会闭幕 巩固习核心

为期四天的中共十九届六中全会11日闭幕并发表公报，全会通过中共党史上第三份历史决议，巩固和突出中共总书记习近平核心地位。全会决定中共廿大明年下半年在北京召开。

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据新华社报导，六中全会通过“中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议”和“关于召开党的第二十次全国代表大会的决议”。前项决议为中共党史上的第三份历史决议，提升习近平历史地位，为其长期执政奠定基础。但在公报中，对文革、六四及党史上的争议事件只字未提。

公报指全会认为，总结中共百年成就和历史经验具有在新时代发展中国特色社会主义、维护习核心、实现伟大复兴中国梦等三大需要。

全会肯定中共历任领导人毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛和习近平执政功绩，并将中共百年历史划分建政前的新民主主义革命时期、建政后的社会主义革命和建设期、改革开放和社会主义现代化建设新时期等。主轴是从毛时代让中国站起来，到邓、江、胡时期让中国富起来，习掌权至今则让中国强起来。全会提出，十八大以来，中国特色社会主义进入新时代，主要任务是实现第一个百年目标和开启实现第二个百年目标。

公报对习主政时期的论述篇幅最多，除颂扬习核心，还特别提到治港和对台部分。公报称，在坚持一国两制和推进统一上，中共中央采取标本兼治的举措，推动香港局势实现由乱到治的重大转折；“坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉”。