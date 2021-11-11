中共百年第三决议显示习近平破七上八下规则？ 未来谁是接班人引猜测

中共六中全会今天通过中共历史上第3个“历史决议”。法新社评论说，用一个世纪的历史是为了更好地锁定未来：中国共产党（CCP）周四不出所料地通过了一份文本，进一步提升了习近平主席在该国偶像地位，预示翻开新的一页。

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法新社说，在最保密的情况下，作为中共 "议会 "的中央委员会的近400名成员批准了一项关于1921年成立的共产党的 "伟大成就 "的新决议。新华社说是 "中华民族几千年来最宏伟的史诗"。在一个传统上用历史来使权力合法化的国家，习近平利用这一决议，将自己作为政权的无可争议的继承人。在中共存在的一个世纪里迄今只通过了两个关于其历史的决议，而每次都是在翻开新的政治一页之前。

第一次是在1945年，在共产党上台前四年加强了毛泽东的权威。第二次是在1981年，给了邓小平一个机会，在他启动经济改革时承认这位伟大的舵手的 "错误"，从而翻过了毛泽东主义的一页。

通过第三个决议，习近平正在追随他两位杰出前辈的脚步，以便更好地以他的名字打开新的一页。

法新社说，自从习近平在2012年担任中国共产党总书记，然后在第二年担任人民共和国主席以来，他就没有停止过将权力集中在自己手中。2018年，习近平主持修改了宪法，以便可以在两届任期的限制之外继续任职。习近平的'思想'也像毛泽东一样被写入了宪法。

该报道称，伴随着习近平的崛起，无论是在香港还是在西北部穆斯林占多数的新疆维吾尔自治区，习近平都对所有形式的异议进行了镇压。习近平现在被中国抗击冠状病毒的胜利所笼罩，即使在2019年底爆发疫情的国家仍有零星的疫情发生。

法新社认为，这次共产党会议很可能是一次密室交易，距离下届中共新领导班子上任还有一年时间。毫无疑问，习近平将在2022年秋季第三次当选（这是自毛泽东时代结束以来第一次出现这种情况），尽管他刚刚达到传统上对中国领导人规定的68岁的七上八下年龄限制。

一些领导人预计将退休，包括李克强总理。

该报道说，持不同政见的政治学者吴强推测，在明年的五年一次的大会上，党的政治局常委可能会从七人减少到五人，"这将进一步提高习近平在掌握实权的会议上的权威"。

鉴于打破七上八下，有外媒猜测，习近平将改接班人制度，并点名5个潜在人选。

据新头壳newtalk今天引述报道称，中共历来出现的政治不稳定因素都与接班人有关，习近平打破了旧的继任制度，他将不得不建立一个新的继承制度来解决接班人危机。而中共党主席没有任期限制，这样习近平就可以按照自己的进度来选定继承人。

根据初步拟定的框架，习近平可能不会仅指定一位继承人，而是在二十大提拔多位下一代领导人进入政治局常委。习近平准备花 5 年的时间来测试他们的能力、忠诚度和政治敏感度。而获点名 5 位潜在人选，包括 61 岁的重庆市委书记陈敏尔，59 岁的中共中央办公厅主任丁薛祥，58 岁的副总理胡春华，62 岁的上海市委书记李强和 65 岁的广东省委书记李希。

该报道引述学者认为，习近平可能将与自己年龄相仿的人留在政治局常委，减少对违反中共“七上八下”（67岁留任，68岁退休）原则的批评，可能让一些已经超过 68 岁的人仍然能够留在政治局常委里面。目前中共权力最高层政治局常委中，除习近平外，还有 66 岁的李克强，71 岁的栗战书，66 岁的汪洋，66 岁的王沪宁，64 岁的赵乐际和 67 岁的韩正。