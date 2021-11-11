中国民航局对多个国际航班发出熔断指令

为阻止境外疫情传入，中国民航局11日发布新的熔断指令，对德国汉莎航空公司LH728航班（法兰克福至上海），新加坡酷虎航空有限公司TR116航班（新加坡至郑州）、TR120航班（新加坡至武汉），埃及航空公司MS953航班（开罗至杭州），俄罗斯航空公司SU208航班（莫斯科至上海），阿联酋航空公司EK362航班（杜拜至广州），实施熔断措施。

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据中国民航局发布，德国汉莎航空公司10月26日入境的LH728航班（法兰克福至上海）确诊新冠肺炎旅客5例，自11月15日起，暂停该航班（周二入境）运行2班。

新加坡酷虎航空有限公司10月26日入境的TR116航班（新加坡至郑州）确诊新冠肺炎旅客7例，鉴于该航班为TR138航班的奖励航班（TR116/117航班已自11月8日起因航班熔断而取消），自11月22日起，继续暂停TR138航班（新加坡至天津）运行2班；该公司10月28日入境的TR120航班（新加坡至武汉）确诊新冠肺炎旅客6例，鉴于该航班为TR180航班的奖励航班（TR120/121航班已自11月1日起因航班熔断而取消），自11月15日起，继续暂停TR180航班运行2班，因TR180航班为涉南京航班，实际已暂停运行。

埃及航空公司10月27日入境的MS953航班（开罗至杭州）确诊新冠肺炎旅客5例，自11月15日起，暂停该航班运行2班。

俄罗斯航空公司10月29日入境的SU208航班（莫斯科至上海）确诊新冠肺炎旅客5例，SU208航班已自11月1日起暂停运行2班，自11月29日起，继续暂停该航班运行2班。

阿联酋航空公司10月30日入境的EK362航班（杜拜至广州）确诊新冠肺炎旅客8例，EK362航班已自11月8日起暂停运行4班，自12月6日起，继续暂停该航班运行2班。

据发布，上述熔断的航班量不得用于其他航线，官方并要求上述五家航空公司要做好后续航班旅客安抚和机票退改等服务工作。