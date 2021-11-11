习拜酝酿视频峰会 布林肯再说若中国对台动武 美国和盟友将“采取行动”

美国总统拜登及中国国家主席习近平间备受期待的会议即将登场，美国国务卿布林肯坚定誓言美方将支持台湾，以期阻止中国入侵台湾的企图。布林肯在《纽约时报》主办的一个论坛上被问及，如果中国发动攻击，美国是否会介入保卫台湾。他重申了政府的一贯声明，即华盛顿的作用是确保台湾有能力进行自卫，正如美国法律要求的那样。

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据路透社报道称，美国国务卿布林肯(Antony Blinken)周三表示，如果中国使用武力改变台湾现状，美国及其盟友将采取“行动”，他并未说明具体是什么行动。

布林肯在《纽约时报》主办的一个论坛上被问及，如果中国发动攻击，美国是否会介入保卫台湾。布林肯补充表示，“与此同时，我认为可以说，我们并不是唯一一个决心确保维护该地区和平与稳定的国家。”据布林肯说，“无论是该地区还是其他地区的许多国家，都会认为任何使用武力破坏现状的单方面行动都是对和平与安全的重大威胁，一旦发生这种情况，它们也会采取行动。”

据路透社，布林肯并未说明他指的是什么样的行动。

美国总统拜登和中国国家主席习近平计划举行线上会晤，一位知情人士对路透表示，这次会晤最快将于下周举行。当被问及会晤是否会在下周举行时，布林肯表示“很快就会举行”，但并未透露更多细节。

美国国务卿布林肯在拜登与习近平视频峰会前再提台湾问题。法新社说，拜登自当选以来尚未与习近平亲自会面。据报导，两人最快将于下周举行会议。布林肯（Antony Blinken）指出，拜登及习近平「很快」将举行视讯会议。布林肯在「纽约时报」（New York Times）主办的活动上表示：「我们将确保台湾有自卫手段，因为这个目的是，永远不让任何人达到确实试图以武力破坏现状的地步。」

布林肯也提及，提供台湾「自卫手段」等同于「最佳威慑」，以「对抗任何中国可能考虑采取的极其不幸行动」。