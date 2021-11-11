习近平喊话：亚太地区不应回到冷战对立和割裂状态

亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议周活动之一的企业领袖峰会今、明两天举行。中国国家主席习近平今天以视频方式向亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会发表主旨演讲并称，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。

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据路透社今天报道称，中国国家主席习近平周四表示，亚太地区不能也不应该回到冷战时期的对立和割裂状态。各方要敞开胸怀，把握大势，积极主动扩大开放，推进贸易和投资自由化便利化，维护产业链供应链稳定顺畅，促进资源要素有序流动，推动经济复苏，实现联动发展。

“要坚持向前看、朝前走，反对歧视性、排他性做法。以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的。”

该报道指，新华社刊发习近平以视频方式向亚太经合组织(APEC)工商领导人峰会发表主旨演讲。

习近平同时强调，中国将坚定不移推进改革开放，为亚太经济发展提供助力。中国致力于推进高标准市场体系建设，推动重要领域和关键环节改革取得新进展。

习近平说，“最近一段时间，中国有关部门正完善落实反垄断法规，加强对国内部分行业监管。这既是推动中国市场经济健康发展的需要，也是世界各国惯常做法。”他说，中国将毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展，平等对待各类市场主体，打造统一开放、竞争有序的市场体系，不断夯实中国经济长远发展根基，并为亚太及全球工商界来华投资兴业提供更好保障。

习近平还指出，中国将推进全面绿色转型，并坚定实施应对气候变化国家战略；将统筹低碳转型和民生需要，处理好发展同减排关系，如期实现碳达峰、碳中和目标。

据习近平说，“中国减排行动也将带动规模庞大的投资，创造巨大市场机遇和合作空间。我们欢迎亚太工商界积极参与，共创绿色发展未来。”

美国和中国这两个世界上最大的二氧化碳排放国稍早公布了一项协议，以加强应对气候变化的合作，包括减少甲烷排放、逐步淘汰煤炭使用和保护森林。

路透社说，此外，习近平还提到，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难曲折。要把疫苗作为全球公共产品的共识落到实处，促进其公平合理分配，确保在发展中国家的可及性和可负担性，共同弥合“免疫鸿沟”。

据法新社报道称，亚太经济合作会议（APEC）经济领袖会议周活动之一的企业领袖峰会今、明两天举行。新西兰担任今年APEC主办国，受疫情影响，各项会议以视讯方式进行。

习近平今天以预录影片方式在APEC企业领袖（APEC CEO）高峰会发表演讲。他表示，目前COVID-19疫情仍在全球蔓延，全球经济复苏之路艰难曲折，亚太地区应发挥引领作用。习近平喊话称，亚太地区不能回到冷战对立。

据该报道，习近平表示，「以意识形态划线、搞地缘政治小圈子，终究是没有前途的」，亚太地区不能、也不该回到冷战时期对立和割裂的状态。