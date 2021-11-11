今天双11 中国网购情景不疯了？

双11是中国消费市场一大盛事，电商巨头卯足全力行销。但在折扣不足、玩法复杂，和直播带货等更受欢迎的消费模式竞争下，今年电商双11促销活动的光芒逐渐黯淡，不复以往。

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据中央社今天报道称，在网红直播带货等新兴行销模式的竞争下，今年中国电商双11促销活动的光芒逐渐黯淡，不复以往。该报道称，折扣不足竞争者众，中国电商双11业绩渐疲乏。

该报道采访在上海从事电商工作超过10年的Eric，称见证了双11、618等中国知名的购物节等活动从无到有，逐渐成为年度盛事。10多年间，他策划过大大小小的活动，也成了滋养这些购物节长大的一双手。然而，随着活动年复一年，身在其中的他坦言，这个由电商平台带动的消费盛典，如今已不如以往热闹，甚至这两年的消费业绩已经明显减弱。

今年中国“双11”战场延伸至社群平台，流量反映在直播销售。借由直播带货的消费模式，成为财富密码，除了原本知名的网红，不少各领域KOL也抢进这个被视为“蓝海”的市场。

据中央社说，中国今年“双11”购物节除买气下滑，更蒙上染疫阴影。由于内蒙古、河北等地有寄出的网购商品被验出阳性，多个省区紧急追查，山东更有人因为收到涉疫快递被迫隔离1周。

报道综合中国媒体消息说，河北已有7地针对浩汇商贸的包裹进行消杀管控，更有3地因此暂停快递业务；陕西则有4个快递物流点暂停营业；浙江台州则发现29件浩汇的商品流入，已紧急采集物品及人员样本306份，检测结果均为阴性。

中央社说，中国电商发起的“双11”大型促销活动今年进入第12年，在“买买买”的气氛中，据指有近30万“消费主义逆行者”尝试反思与审视购物的行为，并希望注重实际需求，过着物尽其用的生活。

消息说，来自中国社群媒体豆瓣网的“消费主义逆行者”小组于一年多前成立，共近30万人。顾名思义，这群人选择走在消费主义的对立面。

“双11”是指每年11月11日的大型促销活动，起源于中国电商巨头阿里巴巴旗下购物网站于2009年11月11日举办的“淘宝商城促销日”，目前已演变为全行业一年一度的购物活动，以及影响全球零售业的消费现象。