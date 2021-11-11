日经亚洲撰文说台湾至2027年安全无虞除非一个变数

台湾至少在2027年之前是安全的，因为中国还没有准备好攻击台湾。但有一个很大的注意事项可能成为变数，那就是下一届台湾总统如果仍然是反对九二共识一国两制甚至曾表明赞成独立的人当选，中国可能不能容忍。

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台湾至少在2027年之前是安全的，因为中国还没有准备好攻击台湾。但有一个很大的注意事项可能成为变数，那就是下一届台湾总统如果仍然是反对九二共识一国两制甚至赞成独立的人当选，中国可能不能忍受。

据日经亚洲评论引述德里克-格罗斯曼作如上警告。德里克-格罗斯曼是非营利性、无党派的兰德公司的高级国防分析员。他以前曾在五角大楼担任情报顾问。

据德里克-格罗斯曼称，六年时间。这就是台湾在遭受中国军事攻击之前可能剩下的时间。至少这是即将离任的美国印太司令部司令菲利普-戴维森上将3月份在国会公开作证时所作的估计。

自那时起，观察家们抓住戴维森的评论--其中显然提到2027年中国人民解放军建军100周年，认为这是一个值得庆祝的事件，即征服台湾--来支持他们各自关于北京是否准备很快做出危险行动的立场。

对于那些与戴维森观点一致的人来说，在台湾防空识别区挑战台湾的战机数量空前，在上个月的头几天就有近150架，这是最新的证据，证明有事情在进行。

对于否认者来说，很容易将最近的空中入侵解释为只是北京军事强硬态度普遍上升的一部分，旨在阻止美台关系的进一步深化。

德里克-格罗斯曼说，有充分的理由相信，戴维森的预测有点大胆。

尽管中国国家主席习近平明确寻求使台湾屈服，必要时通过武力，但他也继续推动 "和平统一 "作为北京的首选手段。如果习近平认为战争是一种真正的可能性，他现在可能已经加强了他的说法。相反，习近平已经着手平息对潜在攻击的猜测，在中国社交媒体上平息了关于中国政府已经动员解放军预备队并指示平民储备食物的传言。

习近平是否有可能在策划一次偷袭？当然，但到目前为止，没有证据表明他是这样的，我们所知道的情况恰恰相反--采取观望态度，希望对台湾的外交、经济和军事压力会导致对中国友好的国民党（KMT）在2024年赢得下一届总统选举。

此外，中国政府尚未更新2005年以来的《反分裂国家法》，这表明与大多数西方分析相反，台湾并不是首要任务。习近平在共产党的重要讲话中通常不提 "台湾"。根据1月份对高层干部的一次讲话，习近平把重点放在现代化和社会经济发展目标上，而不是处理台湾问题。

据德里克-格罗斯曼分析，习近平还不得不担心解放军成功进行两栖登陆入侵台湾的能力。两栖登陆是出了名的棘手--参见英国和福克兰群岛--而且解放军过去在战略空运、后勤和反潜战等关键领域都表现出了不足。

可以肯定的是，中国在2016年根据联合行动概念进行的军事重组，以及为响应习近平关于到2049年达到 "世界级 "地位的号召而对其部队进行的狂热扩张和现代化改造，可能提高了他们的效力。但仅仅是能力的提高并不一定等于在战场上更有能力，特别是对于一支自1979年对越作战以来就没有打过仗的解放军来说。

解放军的自我评估经常强调人员准备的挑战，特别是在战斗领导方面。事实上，解放军强调需要在 "真实的战斗条件下 "进行训练。因此，如果中国在台湾之前尝试一次难度较小的军事行动，也就不足为奇了。值得注意的是，台湾情报部门负责人本月早些时候作证说，中国曾私下讨论过夺取台湾的普拉塔斯群岛。

同样公平的是，尽管过去几年中国对台湾的行为很恶劣，但与它现在可以做的相比，北京实际上已经拉开了距离。例如，在1995-96年的台湾海峡危机期间，北京在台湾附近投掷弹道导弹--这是一个高度挑衅性的措施，它还没有重复。

中国还决定保留2010年台湾总统蔡英文的反对党国民党前任马英九签署的《经济合作框架协议》，尽管台湾拒绝根据所谓的1992年共识重申一个中国的立场。终止ECFA将给台湾带来巨大的经济压力。广义上讲，人们期望在任何类型的最后军事攻击之前，看到北京在所有方面对台北进行大幅度的调整。到目前为止，情况并非如此。

所有这些对台湾到2027年的安全是个好消息。但有一个潜在的巨大的警告。如果蔡英文现任的、非常受欢迎的副总统赖清德成为以台湾为中心的民进党2024年总统选举的提名人，如果他赢得竞选，那么中国对台湾采取军事行动的可能性只会增加。

北京将蔡英文称为分离主义者和秘密的独立支持者，这已经很糟糕了。但如果赖清德赢得总统职位，那么北京将与一位在2018年担任总理时公开表示自己是 "台独工作者 "的领导人竞争。有这样一个人在位，很可能将中国推向军事行动。

据德里克-格罗斯曼认为，也就是说，从现在到2024年之间可能会发生很多事情，我们应该避免匆忙下结论。在此期间，台湾将受益于美国的额外支持，以加强对中国的威慑力。美国向中国保证，华盛顿没有计划鼓励或承认台湾独立，这将使台北进一步受益。拜登政府上任第一年，就有效地实施了这一方法。