美中出人意料 声明共同加强气候合作

第26届格拉斯哥气候峰会即将闭幕，美中出人意料于10日发表联合声明认同气候危机的严重性，承诺未来10年双方加强应对气候合作。联合国秘书长表示这向正确方向迈出的重要一步。

广告 继续浏览后续

美国和中国这两国世界上最大的二氧化碳排放国于11月10 在格拉斯哥气候峰会闭幕前两天发表声明，表示共同进一步努力，实现《巴黎协定》中设定的降低1.5摄氏度的目标。

在第26届气候峰会即将结束前，美中两国出人意料同意就系列气候相关问题加强合作，包括去碳化，减少甲烷排放，清洁能源逐渐过渡和投资贫困国家等。美中双方指出目前全球各国做出的减排努力与需要达到目标之间差距巨大。

美国气候谈判特使克里表示，美中存在分歧，但在气候问题上取得共识，特别是在未来10年内需要采取紧急措施，加大合作力度，每个进步都重要，因减排过程漫长。

中方最高气候谈判代表谢振华表示，中美在气候变化方面共识多于分歧，承诺进入可持续的绿色发展。

联合国秘书长古特雷斯对两国发布共同气候声明表示欢迎，指出是在减排中的重要一步。

欧盟表示这对全球减排发出积极信号，令人鼓舞，有助于气候谈判的进一步深入。

联合国气候专家欢迎美中共同气候声明，但是指出目前已有的行动措施难以到达减排目标。

环保人士则呼吁必须立刻采取具体行动实现气候行动。

绿色和平呼吁美中两国需要在气候相关问题上做出更多承诺。