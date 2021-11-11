美中发表格拉斯哥联合宣言，承诺强化气候行动并加强合作

在格拉斯哥举行的第26届联合国气候变化大会即将结束之际，美国与中国这两个全球最大的碳排放国11月10日出乎外界意料地发表了一份联合宣言，承诺各自在这个十年采取加速行动，以减缓气候变暖，包括解决甲烷排放问题，确保这次气候大会取得成功并在多边进程中开展合作来应对气候危机。

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在格拉斯哥气变大会还有几天就将结束之际，美中两国宣布达成了《美中关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》。

“两国承诺通过各自在21世纪20年代关键十年采取加速行动，并在包括《联合国气候变化框架公约》在内的多边进程中开展合作来应对气候危机，以避免灾难性影响，”这份联合宣言说。

在各自举行的新闻发布会上，中国首席气候谈判代表解振华和美国气候问题特使约翰·克里(John Kerry)表示，两国将共同努力，加快减排步伐，以实现2015年《巴黎协定》关于气候变化的温度目标，也就是把全球平均气温升幅控制在低于2°C之内，并努力限制在1.5°C之内。

解振华通过翻译告诉媒体说，中国将加强其减排目标，并打算制定一项有关甲烷的全国计划。他还表示，两国都希望采取更多措施制止森林砍伐。

联合宣言说，美中双方认识到，世界范围内为应对气候危机做出的重大努力及其总体效果与为实现《巴黎协定》目标所需努力之间仍存在显著差距。双方强调，尽快弥补这一差距至关重要。

“两国宣布计划在此决定性的十年，根据不同国情，各自、携手并与其他国家一道加强并加速旨在缩小差距的气候行动与合作，包括加速绿色低碳转型和气候技术创新，”宣言说。

为了显著促进减限排，美中双方同意在21世纪20年代减少温室气体排放相关法规框架与环境标准等方面开展合作并采取行动。

宣言还表示，两国重视发达国家所承诺的，在有意义的减缓行动和实施透明度框架内，到2020年并持续到2025年每年集体动员1000亿美元的目标，以回应发展中国家的需求。

根据这份宣言，双方计划建立“21世纪20年代强化气候行动工作组”，该工作组将定期举行会议以应对气候危机并推动多边进程，聚焦在此十年强化具体行动。

中美两国在格拉斯哥气候峰会上发表加强合作的联合宣言令外界感到有些意外。中国领导人习近平并没有亲自参加这次气候峰会，使人们降低了对这次峰会成果的预期。

中国首席气候谈判代表解振华在其新闻发布会上表示：“双方将共同努力，并与其他各方一道，确保第26届联合国气候变化框架公约缔约方会议取得成功，推动达成一项既有雄心又均衡的成果。”

美国的气候问题特使、前国务卿克里在他的新闻发布会上说：“关键在于，我们相信我们正在采取的步骤能够回答人们对中国前行步伐的疑问，并帮助中国和我们得以加快我们的努力。”

这两位特使说，这个联合宣言是双方30多次谈判的产物。中美两国的外交官在过去一年来进行了面对面或视频会晤。克里两次前往中国，为这次峰会做准备。他在今年4月访华后，中美两国发表了处理气候危机的联合声明。