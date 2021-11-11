美国是否派运动员参加北京冬奥会？拜习会看点之一

美国商业电视频道CNBC11日引述2名知情人士报导，中国国家主席习近平可能会利用下周一15日中美领导人线上峰会，邀请美国总统拜登参加明年于北京登场的冬季奥运会。但这一邀请恐将让拜登陷入两难。拒绝出席则搁置双边关係，接受邀请，则与美国政府的民主、人权讯息有所牴触。

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另据美国之音报道：美国国务卿布林肯周三说，美国还没有决定是否派运动员参加明年2月在北京举行的冬季奥运会，但政府正在与其他国家和伙伴积极磋商，并在适当时候作出宣布。

布林肯是在纽约时报主办的一次对话会上被问到该问题时讲的一番话，他说，“我们正在与盟友、与伙伴们、与世界各国商谈，了解他们对这次奥运会、对参与这项赛事的看法。这项商谈正在进行。我们将作出决定，但让我今天只说这么多吧。”

距离北京冬季奥运会开幕只有两个多月时间，美国作出是否参赛决定的最后期限是什么？布林肯没直接回答，只是说会在奥运会开幕前作出决定。

美国国务卿布林肯曾经指责：中国粗暴和恶意对待上百万新疆维吾尔穆斯林人是种族灭绝行为。联合国一个独立委员会2018年说，接到可信报告显示，有至少一百万维吾尔人和其它穆斯林被关进了新疆的拘留营。

不过，拜登政府也面临不要以禁止派运动员参赛的方式抵制这次奥运会的压力。二十国（G20）领导人上个月底在罗马举行峰会后发表的联合声明被解读为并不反对派运动参赛。国际奥委会官员认为：抵制奥运会最终伤害的是运动员，对东道国的问题产生的影响很小。

美国众议院议长佩洛西今年5月提出应该对北京进行“外交抵制”或“政治抵制”，并建议各国领导人应该允许运动员前去参加比赛，但他们本人不应该前往观看。今年7月，欧洲议会也通过一项不具约束力的决议，督促欧盟及各成员国官员不要前去北京冬奥会。

白宫和美国国家安全委员会日前曾经拒绝就拜登总统将会如何回应习近平的邀请发表评论。白宫首席副新闻秘书卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)之前曾表示，白宫正在就这次峰会的具体细节进行安排，主要议题是对国家竞争的管控，而不是会达成多少成果。