美国称与中国第一阶段贸易协议会谈有进展

美国贸易代表戴琪说，美国与中国正就中方遵守特朗普时代贸易协议的会谈取得进展，但她不愿预测结果如何。在美中这世界前两大经济体关系紧绷加剧下，美国总统拜登和中国国家主席习近平预定最快下周举行视讯会议。据戴琪指出，拜习会将有帮助，他们对彼此的了解将有助关系改善。不过她说，两位领袖会谈对促进贸易讨论并非必要。

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据路透社报道说，美国贸易代表戴琪周三表示，美国政府与中国就中国遵守第一阶段贸易协议情况的磋商正取得进展，但她拒绝在讨论继续期间预测结果。戴琪在华盛顿对记者表示，美国政府旨在让中国遵守2020年1月签署的为期两年的第一阶段贸易协议，并正在评估中国在遵守协议方面的所有不足之处，包括商用飞机采购不足。

在第一阶段协议中，中国承诺将在2017年水平的基础上，在2020年和2021年期间将美国商品购买规模增加2,000亿美元，中国目前远远落后于这一目标。根据彼得森国际经济研究所贸易经济学家Chad Bown汇编的数据，截至9月30日，中国仅达到目标的60%。

当被问及是否正在推动中国采取行动，允许购买波音商用飞机时，她表示，”如果你在关注第一阶段协议执行中可能的不足之处，你应该预料到我们正在讨论并评估所有的不足。”商用飞机是第一阶段协议中确定的一个商品采购类别。

据路透社说，当被问及政府是否正在考虑下调对中国商品的关税，以减轻美国经济面临的通胀压力时，她表示，美国贸易代表办公室正在评估根据“301条款”对中国商品征收的关税，这是一项寻求有利地位，以更有效地与中国竞争的战略的一部分。

据法新社报道说，在美中这世界前两大经济体关系紧绷加剧下，美国总统拜登和中国国家主席习近平预定最快下周举行视讯会议。戴琪指出，拜习会将有帮助，他们对彼此的了解将有助关系改善。不过她说，两位领袖会谈对促进贸易讨论并非必要。戴琪说：「我不希望你们（指记者）认为，我们与中国贸易代表的会谈没有取得进展。」「我们正在谈话，我们正在协商。所以我们无需家里大人参与。」她指的是拜登和习近平。