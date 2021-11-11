美媒：中国计划慢慢拆解恒大，防止其轰然倒塌

华尔街日报今天报道认为，中国政府的计划涉及通过出售一些恒大的资产来控制该公司突然倒塌的风险，并限制购房者和相关企业的损失。

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华尔街日报说，一些投资者担心，全球负债最多的房地产公司中国恒大集团会轰然倒塌，并引发深远、广泛的损失。不过，中国政府正在幕后慢慢拆解这家大型开发商，这是多年来其面临的最大金融挑战之一。

根据知情人士的说法和政府的官方声明，相关计划涉及通过向中国公司出售一些中国恒大的资产来控制该公司突然倒塌的风险，并控制购房者和参与其项目的企业遭受的损失。

中国必须在不打破该国史诗级的房地产繁荣的情况下做到这一点。规模约3,000亿美元的债务让中国恒大不堪重负，其中包括近200亿美元的未偿还美元债券。

知情人士称，保障外国投资者并不是一个优先事项。不过，其中一位人士表示，北京方面仍在密切关注形势，因为有关部门需要信贷市场保持健康，以防止其他房地产开发商倒闭，同时也担心影响中国的形象。知情人士称，拆解恒大可能需要数年时间，很多细节仍在研究制定之中。恒大或许能够存活下来，只是可能会大幅“瘦身”。

到目前为止，相关工作的主要关注点仍然是恒大数百个陷入停滞的项目，其间可能会引入其他开发商接手。

该报道仍然引据知情人士称，应中央政府的要求，恒大这些项目所涉的约200个城市大多已经成立了工作组，协助管理这一过程。地方政府已经接到命令，要求组织会计人员审查恒大在当地的财务状况，与其他开发商商讨未完工项目的后续，并成立执法小组监测公众是否有不满情绪。

据该报道，国务院新闻办公室、中国住房和城乡建设部均未回应置评请求。恒大之前表示，正努力解决问题，有时会有政府参与。

恒大10月31日通过微信发表声明，感谢浙江省各级政府对当地一个住宅项目交付的支持。该公司称，过去几个月，当地住建局工作组帮助解决了一些项目问题。中国恒大称，其工程部门严格遵守了政府的指示，但没有详细说明是什么指示。

中国政府最关心的一个问题是确保人们已经付了钱的房子能够得到交付。一些中国民众将自己的储蓄用于购买新房，而近年来许多人出于投资目的买房，不打算自住或出租。中国开发商通常在楼盘完工前向买家预售，如果项目烂尾或暂停，这些预付款就会有风险。

中国恒大预售了100多万套仍未完工的期房。如果这些期房不能完工，许多家庭可能遭受痛苦的损失，这将打击对房地产市场的信心。该行业占中国经济活动的四分之一左右，也是家庭财富的大头。知情人士称，在一些项目刚刚开展的地方，当地政府已要求中国恒大取消项目，并向购房者退还款项。这些知情人士称，地方政府正与其他开发商商谈接管相关地块事宜。

据该报道，中国政府有关部门已经公开表明不会救助中国恒大，也不会向该公司注资，这么做不符合政府的目标，即显示出在中国没有哪家民营企业大到不能倒。中国政府还在努力阻止房地产投机。