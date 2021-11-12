中国官方罕讲共同富裕碳中和要记取大跃进人民公社教训

联合国新一届气候峰会结束之际，中国官方与时俱进召开新闻发布会，由中共中央财经委员会办公室官员从经济工作角度说明中共19届六中全会通过的“中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议”即第3份历史决议，提及要吸取1950年代推动大跃进、人民公社的经验教训，在实现碳达峰、碳中和及推进共同富裕的过程中，都要坚持“稳中求进”。

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据中央社今天报道说，中共中央上午在北京举行记者会，说明中共19届六中全会通过的“中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议”（第3份历史决议）。中共中央财经委员会办公室副主任韩文秀在回答媒体提问时，作上述表示。

韩文秀指出，“坚持稳中求进”是中共治国理政的重要原则，是做好经济工作的方法论。要在“确保大局稳定”的基础上积极进取，防止急于求成。他表示，要吸取1950年代“大跃进”、“人民公社化运动”的经验教训，在实现“碳达峰”、“碳中和”、推进“共同富裕”的进程中，都要坚持“稳中求进”工作总基调，一步一个脚印向前迈进。

韩文秀强调，企业慈善捐赠是自愿行为，绝不能“杀富济贫”、“杀富致贫”，不能搞“逼捐”，因为那不符合共同富裕的本意，也不可能达到共同富裕的目的。

中共总书记习近平提出2030年“碳达峰”及2060年“碳中和”的目标，被西方国家认为行动迟缓。但在中国国内，却因部分地方政府为此强推减排污、减能耗的“双减”政策，采取拉闸限电措施冲击生产及民生，导致民间及产业界对这一减碳目标的质疑。

中央社说，至于“共同富裕”，在中国官方先前接连实施多项监管措施下，也让中国企业界及民间与“劫富济贫”及1950年代初期推行的“公私合营”产生联想。