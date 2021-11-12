人权组织批评北京冬奥会赞助商对人权沉默

人权观察（HRW）周五表示，北京冬奥会的赞助商必须就人权问题向中国政权和国际奥委会施加压力。

广告 继续浏览后续

据法新社今天报道称，人权观察的中国主任Sophie Richardson说："离2022年北京冬奥会只有三个月了，但赞助冬奥会的公司却对他们如何利用其影响力来解决中国令人震惊的人权记录保持沉默。" 她补充说："这些公司错过了一个展示其对人权承诺的机会，而是冒着受到审查和镇压所破坏的奥运会玷污的风险。”

一些人权组织指责中国政府在新疆（西北部）的 "再教育营 "中关押了至少100万维吾尔族穆斯林。 北京否认了这一数字，并称这些 "职业培训中心 "旨在打击该地区的伊斯兰主义和分裂主义，中国官方说，新疆一直受到暴力袭击的影响，中国指控维吾尔人发动了暴力袭击。

10月底，在希腊举行的官方仪式上，奥运圣火仪式被亲西藏的活动家破坏后已经抵达中国。

人权观察呼吁国际奥委会承认，中国政府正在 "违反 "它为举办奥运会所做的人权承诺。

上个月，国际奥委会的一名高级官员说，在这个问题上追究一个国家的责任不属于国际奥林匹克委员会的职权范围。

据该报道，排名前15位的奥运赞助商是GE、英特尔、欧米茄、松下、三星、宝洁、丰田、Visa、Airbnb、Atos、普利司通、可口可乐、安联、陶氏和阿里巴巴。

只有居住在中国的人能够被允许入场观看定于2月4日至20日举行的冬季奥运会。

总部设在纽约的人权观察组织写道，不应期望中国政府在奥运会期间尊重人权。人权观察警告说："中国公民或外国运动员的任何示威或批评中国政府的言论，都可能导致遭审查或报复。”