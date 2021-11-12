六中决标本兼治「一国两制」 评论指是否定邓小平 料治港政策续收紧

一连四日的中共第十九届六中全会昨(11日)在北京闭幕，全会公报罕有谈及香港和澳门问题时指出，党中央采取一系列「标本兼治」的举措，坚定落实「爱国者治港」，推动香港局势实现「由乱到治」的重大转折，为促进「一国两制」行稳致远打下坚实基础。时事评论员刘锐绍认为，这实灸上是否定已故领导人邓小平较宽松的「一国两制」政策，预料中国日后的治港政策会继续收紧。

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六中全会通过的会议公报用了相当长的篇幅高度评价习近平自「十八大」执政以来取得的成就，在阐述维护国家安全成就时，以160字谈及港澳台，若布关问题在最后的历史决议中出现，则更是首次。当中指出，中共党中央在坚持「一国两制」和推进中国统一上，采取一系列「标本兼治」的举措，坚定落实「爱国者」治港治澳，「推动香港局势实现由乱到治的重大转折」。

公报没有具体谈及「标本兼治」的举措是什么，但中国官方的中通社引述评论员周八骏「解画」，指香港国安法的制定和实施，以及「完善」和落实新的香港选举制度，是北京「从根本上解决了香港管制权要归属于谁的问题」，同时也从本质上解决了2019年中起爆发的反修例运动所造成的「暴乱」，让社会恢复稳定。他认为，公报的说法，指明了日后的工作方向。 熟悉中国事务的香港时事评论员刘锐绍则分析，全会公报罕有地提及香港，反映中共对「一国两制」的构想已与上世纪八十年代邓小平提出时有所不同，邓的政策比较宽松包容，但中国国家主席习近平则自2014年起逐步收紧治港政策，包括在十九届四中全会中强调，要对香港行使全面管治权，其政策实质上就是否定当年邓小平的「一国两制」政策。他又指出，公报不少篇幅提到习近平具有原创性的思想新战略，某程度上是为习收紧港澳台政策制造舆论基础，而随着中美角力持续加剧，香港可能会被「殃及池鱼」