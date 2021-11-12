六中称牢抓两岸关系主导权 台湾称绝不接受陆方框架和路径

通过第三份中共历史决议的第十九届六中全会会议公报谈及台湾问题时强调，坚决反对台独分裂行径和外部势力干涉，首次提及要牢牢把握两岸关系「主导权和主动权」，但却没有提出「和平统一」。台湾的大陆委员会表明，不接受中共的政治框架和发展路径，又批中共制度挑战台海稳定。

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两岸关系涉及中美关系，美国国务卿布林肯在全会公报发表前夕出席《纽约时报》主办的论坛时响应北京如若对台湾动武的问题时表示，美国与不少国家都决心维护台海和平稳定，区内及全球不少国家都认为，以武力单方面改变台海现状将对和平安全构成严重威胁，如果现状遭到破坏，美国和盟友会采取行动。但他同时补充，美国的角色是确保台湾有自我防卫能力。

中共六中全会昨(11日)天闭幕，会议通过第三份历史决议：《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，其公报在维护国家安全时罕有提及台湾，在不足六十字的表述中，公报指全会「坚持一个中国原则和『九二共识』，坚决反对『台独』分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权。」

在台湾，陆委会即晚回应，指六中全会讨论的是中共「内部」政治议程及事务，对于中共惯常藉内部重要会议重申其「反独促统」旧调，以及不被台湾人民认同的政治主张，陆委会重申，台湾反对且无惧北京当局恫吓，坚定捍卫国家主权与民主自由，绝不会接受北京政府设定的政治框架及未来发展路径。

陆委会又批评，公报内容刻意突出中共领导人权威，实为明年「二十大」延任铺排正当性，但台方认为，中共决策强势且高度集中，权力转移机制愈加封闭和不可测；在全球局势复杂变化当下，势将对内部社会及台海区域情势稳定造成挑战，陆委会将持续关注相关动向发展，并妥适应处。

流亡海外的六四民运人士王丹在脸书发帖称，第三份历史决议是一份假大空的决议，至于中共声称要在两岸关系上掌握主导权，那等于是说在中美关系和台海问题上发挥更大的主导权，质疑中共能否做到，亦看不出习近平有具体的新政策。 他认为，习近平亦清楚武力统一台湾不是最佳选择，而在欧美国家对中共的「武统」提高警示后，「和平统一」的论调近期已重现中国官方主流舆论。