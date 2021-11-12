双11：阿里巴巴报商品交易总额达到845.4亿美元 同比增长约14%

中国电子商务巨头阿里巴巴集团在今年的双十一促销活动中，收到订单价值，即商品交易总额(GMV)，达到人民币5,403亿元(合845.4亿美元)，同比增长约14%。阿里巴巴周四在活动的最后几个小时淡化了其销售数据，并大力宣传其社会责任举措，这标志着双十一这一备受关注的活动的基调发生了转变。

广告 继续浏览后续

据路透社今天报道说，阿里巴巴双十一期间商品交易总额达到845.4亿美元，同比增长约14%。双十一开始之前，分析师曾表示，预计阿里巴巴今年的商品交易总额只会小幅增长，因零售销售放缓、供应短缺、电力中断、以及疫情相关的停摆。

自2009年推出以来，双十一已经成为受到密切关注的衡量中国消费者情绪的指标。去年，阿里巴巴在双十一期间的商品交易总额为740亿美元。

阿里巴巴周四在活动的最后几个小时淡化了其销售数据，并大力宣传其社会责任举措，这标志着双十一这一备受关注的活动的基调发生了转变。在中国当局收紧监管的情况下，阿里巴巴淡化了营销炒作，称其今年的重点是可持续增长。

据阿里巴巴表示，截至星期四中午，包括苹果和欧莱雅在内的近400个品牌各自的销售额均超过了1,500万美元。