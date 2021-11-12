媒体：瑞士称欲在对华关系上“另辟蹊径”

瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯称瑞士欲在对华关系上“另辟蹊径”。伊格纳西奥·卡西斯在《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)11月9日发表的采访中指出：“这是一种寻求平衡的做法。一方面，我们与中国就人权进行着艰难的讨论，但另一方面，中国也是经济及其他议题上的重要伙伴。”

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据瑞士新闻今天报道说，瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)淡化了他所代表的中立国追随西方国家以中国人权纪录为由对中国进行制裁的可能性。他还表示，瑞士不会急于与欧盟一道作出“草率决定”。

伊格纳西奥·卡西斯在《新苏黎世报》(Neue Zürcher Zeitung)11月9日发表的采访中指出：“我们希望在对华关系上能另辟蹊径，让我们能够举办像拜登与普京总统会面那样的日内瓦峰会，或是和平会谈。但如果我们总是与其他国家一唱一和，就无法发挥搭建桥梁者的作用。”

瑞士政府一直在讨论是否采纳今年3月欧盟因人权问题对中国实施的制裁。

据卡西斯强调：“该议题现在正处于讨论之中，主导讨论的是联邦经济事务秘书处(SECO)。但从外交政策角度来看，问题在于瑞士是希望继续发挥斡旋者的作用，还是希望不由自主地追随欧盟。在我看来，答案明显是前者。”

据该报道说，1950年，瑞士是最早与中华人民共和国建交的西方国家之一。自2010年起中国就成了瑞士在亚洲的第一大贸易伙伴国，和仅次于欧盟与美国的瑞士全球第三大贸易伙伴国。一项瑞中双边自贸协定也于2014年7月生效。