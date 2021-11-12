官方定调：确立习核心是“时代呼唤、历史选择、民心所向”

针对中共19届六中全会公报提到，确立习近平的核心地位有“决定性意义”，中共中央政策研究室主任江金权今天说，确立习近平的核心地位，是“时代呼唤、历史选择、民心所向”。

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据中央社今天报道说，中共六中记者会全力捧习，指确立习核心是历史选择。中共中央政策研究室主任江金权在说明会上表示，六中全会公报确立习近平的核心地位，是“时代呼唤、历史选择、民心所向”。

中共中央上午在北京举行记者会，说明中共19届六中全会通过的“中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议”（第3份历史决议）。出席官员在回答时，均不忘全面赞颂中共总书记习近平执政9年来的成就，形同为这份历史决议造势。

中共19届六中全会11日公布的会议公报提到，“确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位，对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程具有决定性意义”。

江金权在回答媒体提问时说，邓小平当年曾指出，任何一个领导集体都要有一个核心，没有核心的领导是靠不住的。中共18大以来，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，根本在于有“以习近平同志为核心的党中央领航掌舵，有习近平新时代中国特色社会主义思想指引航向”。他又说，习近平“开创中国特色社会主义新时代，推动党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革，在中华大地全面建成小康社会，成为众望所归、当之无愧的党的核心、人民领袖、军队统帅”。

据江金权不忘强调，确立“习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，是时代呼唤、历史选择、民心所向。坚定拥护和维护习近平总书记的核心地位，全党就有定盘星，全国人民就有主心骨，‘中华复兴号’巨轮就有掌舵者，面对惊涛骇浪我们就能够做到任凭风浪起、稳坐钓鱼船”。