拜登签法案 再加限制华为中兴等中国电信科技

《安全设备法案》(Secure Equipment Act)是美国政府打击中国电信和科技公司的最新举措。10月28日，美国参议院一致通过该新法案，本月稍早，众议院以420-4的投票结果通过该法案。美国总统拜登周四签署了这一项法案，阻止华为和中兴通讯等被视为安全威胁的公司获得美国监管机构颁发的新设备许可证。

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据路透社说，美国总统拜登签署法案，收紧对华为和中兴通讯等中国电信和科技公司的限制。此举引发关注，因为数日后，拜登和中国国家主席习近平预计将举行虚拟峰会。路透社称，峰会预计将在周一举行，而目前两国在贸易、人权和军事活动等问题上关系紧张。

新法律要求联邦通信委员会(FCC)不再审查或批准任何对国家安全构成不可接受风险的设备的授权申请。

联邦通讯委员会主席卡尔(Brendan Carr)表示，自2018年以来，该委员会已经批准了3,000多份华为的申请。卡尔说，这项法律“将有助于确保华为和中兴等公司的不安全设备不再被安装入美国的通信网络。”

今年3月，FCC根据一项旨在保护美国通信网络的2019年法律，认定五家中国公司对国家安全构成威胁。五家公司包括之前指定的华为和中兴通讯，以及海能达通信股份有限公司，杭州海康威视数字技术有限公司和大华股份。

美国持续对中国中国电信科技企业立法施限。美国联邦通信委员会今年6月投票一致通过了一项计划，禁止这些中国公司向美国电信网络提供设备，尽管美国国会正在寻求立法授权。根据今年6月获得初步批准的拟议规定，FCC还可能撤销此前发给中国企业的设备授权。上个月，美国联邦通信委员会以国家安全为由，投票撤销了中国电信美国子公司在美国运营的授权。

该报道说，美国联邦通信委员会6月份的投票遭到了北京方面的反对。中国外交部发言人赵立坚6月表示，“美国在没有任何证据的情况下，仍在滥用国家安全和国家权力打压中国企业。”华为在6月份称美国联邦通信委员会修订提案是“有误导性和不必要的惩罚”。