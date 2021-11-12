挑战北京 巴丢草在意大利举办震撼性展览

意大利北部的布雷西亚市将从周五开始举办流亡澳大利亚的35岁持不同政见的漫画家巴丢草的首次国际个人画展，无视强大的中国政权要求取消画展的禁令。展品中刑椅被改造成简单的摇椅，海报上的泰迪熊被描绘成战狼，或者机枪对准雨伞，这些都是香港抗议活动的象征......中国艺术家巴丢草在挪用北京的代码的同时，对中国当局的宣传进行了嘲讽。

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据法新社今天自意大利在意大利布雷西亚的报道说，在意大利举办的震撼性展览：巴丢草无视北京的审查制度。

中国驻罗马大使馆文化处在10月14日发给布雷西亚市政厅的信中说，他的作品 "充满了反华的谎言"，"危害了中国和意大利的友好关系"。但这个只有20万居民的城市坚持自己的立场。据副市长Laura Castelletti以坚定的语气告诉法新社，"在布雷西亚，无论是市议会还是市民，没有人怀疑这个展览会被取消。"

据该市副市长说，以考古遗址闻名的布雷西亚有着欢迎持不同政见者、画家和作家的悠久传统，一贯以 "捍卫艺术自由 "为名。最近的例子是受到土耳其政权迫害的库尔德艺术家Zehra Dogan，她于2019年在那里展出了她的作品。

巴丢草留着蓬松的胡子，厚厚的玳瑁眼镜后面有一双笑眼，他说他非常高兴和自豪，布雷西亚有勇气对中国说'不，以捍卫基本权利。

巴丢草展览的标题是 "中国（不）是（接近）"，暗指20世纪60年代一部著名的意大利电影的标题，展览计划至明年2月13日，展览中谴责中国的政治压迫和对新冠病毒的审查，这是针对北京两个爆炸性话题。

据该报道说，巴丢草在接受法新社采访时说：“我用我的艺术来揭露中国政府的谎言，但我也向中国人民的勇气和智慧致敬，他们在一个非常严酷的环境中承受着专制政府。”

此前，由于艺术家巴丢草及其随行人员受到压力，2018年在香港举办展览的尝试失败了。巴丢草说，"中国国家安全警察去恐吓我在上海的家人"，并 "威胁要派官员参加开幕式"。

在布雷西亚展出的讽刺作品中，引起北京愤怒的是中国强人习近平和香港行政长官林郑月娥的著名画像，他们的脸合并在一起，以说明这个前英国殖民地的自治权受到侵蚀。

据巴丢草说，中国共产党不 "容忍创造的力量，它认为所有自由的艺术家都是它的敌人，这就是为什么当局如此憎恨我"，丢巴草说他是 "每天在社交网络上受到死亡威胁 "的目标。

法新社说，另一件有争议的作品是一系列用艺术家自己的血画的60多个手镯，代表他所说的官方送给中国士兵的手表，作为对他们在1989年6月3日至4日晚上参与镇压北京天安门广场的学生示威有功的奖励。

展览还向 "坦克人 "表示敬意，这个身穿白衬衫的无名小卒，六四事件第二天拿着两个塑料袋，站在坦克面前，试图阻止坦克的前进。作为对当前局势的连接，巴丢草改造的坦克顶部点缀有象征新冠病毒的颗粒球。

据法新社说，对这位尽管被称为 "中国班克斯 "的持不同政见者来说，毫无疑问，北京对蔓延全人类的这场灾难负有责任，因为据巴丢草说，在这种新冠肺炎病毒疫情大流行开始时，北京迟迟没有对这种病毒做出说明。据巴丢草说，如果中国政府听取了眼科医生李文亮的意见，他曾在2019年12月底警告说武汉出现了冠状病毒，那么它 "可以在很早的阶段阻止病毒"。

李文亮这位 "烈士 "医生曾因 "散布谣言 "而受到警察的训斥。此后不久，在2020年2月，李文亮死于新冠病毒。

据布雷西亚博物馆基金会主席Francesca Bazoli告诉法新社，这次展览 "无意冒犯中国人民或中国文化和文明"。但通过展示这些作品，”我们支持表达自由。“