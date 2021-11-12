男子光喊「港独」口号遭囚5.75年 法官指因情节严重 AI指判刑骇人

外号「第二代美国队长」的示威者马俊文，因去年在廿个场合高呼「光复香港时代革命」和「香港独立」等口号，被裁定煽动他人分裂国家罪成，昨(11日)午被判入狱5年零9个月。国安法指定法官陈广池判刑时指，分裂罪无关使用武力与否，而被告一再犯案，毫无悔意，言行贬损《港区国安法》，更难保其他被煽动者「不会成为下一个马俊文」，认为情节严重，不接受辩方要求他判处被告五年以下刑期的请求。

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这是国安法生效后第二宗罪成的案例，但与首例的唐英杰驾驶电单车展示「光复香港 时代革命」旗帜并撞伤警员一案不同，此案只涉及叫喊口号，人权组织「国际特赦组织」副秘书长Kyle Ward在法庭判刑后表示，纯粹叫喊口号和在网上传播政治观点，马俊文便被判囚逾五年，实在骇人、不可接受(outrageous) ，促靖港府停止控告没有呼吁使用武力和实时暴力的言论表达。他续称，目前两宗国安法的刑罚过重，危害表达自由，显见国安法中声称保障人权的条款未受尊重。该组织呼吁港府停止借着无限扩展「危害国安」的定义来关押异见人士。

不过，属建制派的资深大律师汤家骅向《明报》表示，本案被告犯案二十次，严重程度与唐英杰案相差不远，被裁定「情节严重」是有基础的。他更指出，「治乱世 用重典」是无可厚非，经过这两宗国安法案件，就「煽动他人分裂国家罪」，监禁6年至6年半的量刑起点「会维持一段时间」，直至上诉庭有机会再重新检视。

陈官：分裂国家罪不论有否使用武力

马俊文案昨日在区域法院判刑，代表31岁被告的资深大律师蔡维邦求情时指出，本案不属于国安法第21条中情节严重案件，毋须判处5年以上、10年以下徒刑，又以唐英杰案对比，指马俊文没有危害他人，且多次被捕时均表现合作，又指被告「单人匹马」宣示口号，但法官陈广池此时质疑，唐英杰只是一日犯案，但此案被告犯案二十次，「点解觉得佢(被告)唔系特别严重？」

陈官下午判刑时引述被告亲自撰写的求情信指，被告在信中提到「全民勇武，武装起义，不单是流于一句口号，更是我们的愿景」，又说「对于我过去的所作所为，我不感羞耻，毫无悔意」。另据心理报告可见，被告开始时是一个「被煽动者」，受到同侪肯定后，变本加厉，成为一个「煽动者」，受到同侪肯定后，变本加厉，成为一个「煽动者」，紧贴政治人物的政治口号和吹嘘。陈官认为，被煽动者有意冲着干，造成更大破坏和动荡。

陈官认为，本案属情节严重案件，原因是被告毫无悔意，「一而再、再而三」犯案，并有计划地针对不同群组讨论香港独立，以煽动者身分推波助澜，促进下

一场革命；又「明目张胆」地在公众地方叫喊口号，并在社交平台呼吁他人参与集会活动。陈官指出，煽动行为令被告自我感觉良好，惟其言行令一些不知就里的被煽动者，煽动他人做激进行为，「被煽动者难保不会成为下一个马俊文」。

陈官判重刑的另一原因是，被告大肆贬损国安法，例如声称国安法是假的，是一种装饰，没有力量；另外又以自己数次被捕均获得保释作为支持自己没有犯法的「谬论」，难保他人不被误导。

陈官又说，根据国安法第21条，不论有否使用武力都可干犯分裂国家罪，重要的是被告有犯罪意图及行为煽动他人分裂国家，而且被告不是一时冲动犯案，「以美国队长2.0自居，得意之情溢于言表」。

根据控方案情，报称无职业的被告马俊文，于去年8月15日至11月22日期间，在不同公开场合包括商场、政府总部、警署外，公开宣扬香港独立，藉此煽惑他人分裂国家；其行为包括带领市民高喊 「光时」、「香港独立，唯一出路」、「香港人建国」等口号，以及展示「民族自强」、 「香港独立」字眼的纸张。