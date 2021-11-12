调查：美国取代中国 成为全球最大奢侈品消费国

11月11日，贝恩（Bain）谘询公司发布的最新调查显示，在2021年，美国人在个人奢侈品上的消费额超过了中国消费者，成为全球第一。

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调查显示，全球综合奢侈品市场今年预计将达到1.26万亿美元的总销售额，比2019年低10%左右。其中，美国消费者的花销占今年总额的三分之一，超过了各占销售总额23%的中国及欧洲消费者。而在中共病毒疫情前，中国人是全球奢侈品的最大消费群体，在追求最新时尚潮流方面的支出一直居全球之首。

贝恩公司预计，2020年多国的封锁防疫措施，尤其是国际旅行中断，导致全球消费情势黯淡。不过，今年随着各国逐步解封，高端配饰、皮具和服装等个人奢侈品市场已迅速恢复到疫情前的水平。而即将到来的假日购物季将令消费复兴更加强劲。

负责此次调查的贝恩合伙人达皮奇奥（Claudia D’arpizio）表示，虽然今年8月中旬以来，中国的经济增速一直在放缓，但是贝恩仍对个人商品市场的复甦感到乐观。她说：“我们相当乐观，个人商品出现了明显的V型複苏。”

不过，贝恩的调查报告也显示，因为全球新冠疫情还未完全过去，今年全球更大的奢侈品市场，包括高端旅游、餐饮、艺术品和家具等行业的销售，仍落后于2019年的水平。

报告说，许多消费者因疫情一直宅在家中，而不是周游世界，与此同时，各国对豪华酒店、高档餐饮和游轮的旅行限制尤其严格，因此，这些行业都尚未完全复苏。

贝恩预计，虽然今年中国人的奢侈品消费被美国人超过，但是到2025年，此趋势很可能发生逆转，中国人的消费额或再度达到总消费额的近50%，反超美国和欧洲。而且，全球旅游业也将在2022年底至2023年中反弹。

报告还说，因为新冠疫情导致消费者不得不选择网上购物，也加强了国际大品牌在市场上的主导地位。同时，大品牌之间也增加了合作，一同利用数字活动的方式来吸引注意力。例如：法国集团开云（Kering）旗下的两个品牌古驰（Gucci）和巴黎世家（Balenciaga）之间，就加强了网上的推广合作。