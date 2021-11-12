高志活要求到香港取回国殇之柱 但强调先获《国安法》豁免权

香港媒体透露说，“国殇之柱”创作人、丹麦雕塑家高志活（Jens Galschiot）发出公开信，表示将会来港取回“国殇之柱”，但要求港府确保他和他的团队不会被控违反香港国安法遭逮捕。

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据中央社今天引述官方的香港电台今天的报道称，高志活表示，拆卸“国殇之柱”的程序复杂，他需要亲身来港处理，并需要香港大学方面协助，包括技术支援和封路等。

高志活说，从报道得知，香港国安法可以起诉外国公民，因此要求港府保证他和他的团队在港处理“国殇之柱”时，不会被起诉。

“国殇之柱”共有5座，其中一座用来纪念“六四”事件，高约7公尺。“国殇之柱”上刻有多个身躯扭曲面容痛苦的人像，象征遭到血腥镇压的死难者，基座以红字刻上“六四屠杀”和“老人岂能够杀光年轻人”等字样。

1998年，港大学生会为悼念“六四”事件死难者，在校内竖立了“国殇之柱”，而此前“国殇之柱”为前香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）持有。

月前，港大要求支联会移除校内“国殇之柱”雕塑，但支联会已经解散，至今没回应港大方面的要求。

据自由时报今天报道称，，“国殇之柱”原名“Skamstøtten”，是“耻辱之柱”的意思，世界上共有6座，而目前在港大展示者，是1997年高志活为悼念中国“六四天安门事件”，与支联会合作展出；从1997年后，港大学生每年在6月4日洗刷这个雕塑，直至今年仍持续这项传统。

在此之前，得知港大要求拆除雕塑后，高志活曾表示，他愿意亲自处理，也非常乐意将作品在台湾展出，但不确定台湾政府是否会欢迎；此外他也已接获友人邀约，愿意在美国华盛顿安置该作品。