全部场馆用绿能 习近平借北京冬奥宣扬碳中和决心

北京冬奥明年2月4日开幕，距今只剩80天左右，顶著2008年北京奥运光环，北京冬奥是否也能大放异彩，世人关注，北京各项准备作业如火如荼进行，所有场馆都完工就绪，开始测试，中国官媒新华社藉著一篇报导隆重宣示，“冬奥，我们准备好了。”

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来自张北地区的风能、太阳能、生物质能等清洁能源产生的绿电通过这一工程输入北京电网，它们通过适用于北京冬奥会的跨区域绿电交易机制，照亮北京赛区场馆，为冬奥场馆的“绿色运行”提供保障，助力北京冬奥场馆实现奥运史上首次100%清洁能源供电。“用张北的风点亮北京的灯”，这句诗意表达在冬奥场馆中已成为现实。

“坝上一场风，从春刮到冬”，这句在张北地区的农谚，反映出这一地区拥有丰富的风能资源。由于此前电网结构薄弱，张北地区的风能、光伏等清洁能源利用率并不高。2020年6月，张北柔直工程投入运行，作为2022年冬奥会清洁能源配套项目，这一工程成功将张家口地区上百家风电场、数千家光伏电站连成一个有机整体，并成功“上网”，实现了绿电的全部接入、消纳和输送。冬奥场馆绿电运行迈出关键性一步。据估算，每年，张北柔直工程可向北京地区输送清洁电量约225亿千瓦时，大约相当于北京市年用电量的十分之一，折合每年节约标煤780万吨、减排二氧化碳2040万吨。

据了解，张北柔直工程采用了12项世界领先的技术，有效解决了张北地区绿色电力“并不上”“送不出”“难消纳”三大难题。为了确保绿色电力平稳、充足供应，张北建立了风光储输一体化装置，丰宁建设了抽水蓄能电站，在整个电站中发挥着“蓄水池”的作用。当电力供应富余充沛之时，用它们储能，当电力紧缺时，让它们及时补充电网。