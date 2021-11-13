北京股市15日正式开业

中国第3个证券交易所北京证交所将于11月15日正式开市。北京证交所成立开业，被视为中共总书记习近平重要财经政绩。

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据中央社今天报道说，中国第3个证券交易所北京证交所15日开市。首批在北交所挂牌上市的公司，将有81家。

北交所的交易时间，与上交所、深交所同为上午9时30分至11时30分及下午1时至3时，但涨跌幅限制为30%。其中，个股上市交易首日、退市整理期首日等日不设涨跌幅限制。同时，沪股、深股精选层挂牌公司平移至北交所上市者，平移当日的涨跌幅限制为30%，并以精选层最后一个交易日的收盘价为基准。

该报道引述中新社消息说，根据北京证券交易所表示，截至12日止，累计已有逾210万户投资者预约开通北交所的合格投资者权限，并有112家券商取得北交所的正式会员。预估中国大陆可参与北交所上市股票交易的投资者超过400万户。

北交所12日发布“北京证券交易所合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者证券交易实施细则”等6件业务规则，都将于15日起实施。连同先前发布的45件业务规则，范围涵盖发行上市、融资并购、公司监管、证券交易、会员管理及投资者适当性等领域，形成北交所“自律规则体系”。

据北交所表示，15日开市涉及的技术系统已完成改造升级，各券商、资讯商和投信的相关系统已完成配套改造。北交所内部机构配置、人员配备均已到位。