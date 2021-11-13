印度指中国已成头号安全威胁 拟在中印边境西段部署最先进导弹

中印边境局势持续紧张。多间印媒报道，印度政府周四（11日）向该国最高法院表示，印军需在中印边境扩建更宽的公路，以满足将印军目前最先进的布拉莫斯超音速巡航导弹和其他军事装备，运输到指定地点的需求。稍早印度国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）最近在一场媒体主办的论坛中表示，中国已成为印度头号安全威胁。

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据东网今天报道称，印度拟中印边境西段部署最先进布拉莫斯导弹。

此前，印度发布一项价值1.2亿印度卢比的战略项目，打算用一条全长900公里的公路，全天候贯通北阿肯德邦4个朝圣地。政府周四向最高法院请求修改该计划，据报印度总检察长韦努戈帕尔（K. K. Venugopal）声称当地的地形条件恶劣，5.5米宽的公路不足以运输12.8米长的布拉莫斯导弹及其发射装置。如印军不能将该装置和其他重型机械设备运送到中印北部边境，一旦爆发战争，印度将难以应战。

资料显示，布拉莫斯导弹是印军目前最先进的远程超音速导弹，最大飞行速度约3马赫，最大射程超过400公里，可从潜艇、水面舰艇、飞机以及陆基平台发射。印度陆军2007年开始装备陆基型布拉莫斯导弹，现服役有两个型号，具一定精确打击能力，并先后组建了3个导弹团。

另外，美国国防部早前一份报告指，中方在中印边境争议地区建设一个100户的平民村庄。印度外交部周四指控，中方在过去多年持续在边境地区进行相关工程，印方不接受其领土被非法占领，亦不接受中方的不正当主张。

据中央社今天报道，印度国防参谋长拉瓦特（Bipin Rawat）最近在一场媒体主办的论坛中表示，中国已成为印度头号安全威胁。

印度主要媒体集团“时报集团”（Times Network）于10日至11日举办了“2021年时报当下峰会”（Times Now Summit），拉瓦特于11日出席其中一个场次的讨论会。据“印度时报”（The Times of India）今天13日称，拉瓦特在会中被问及中国是否为印度头号敌人时回应：“这是无庸置疑的。来自北方边境的威胁远大于其他。”

除了中国之外，印度也与巴基斯坦接壤。在过去，印度一直视巴基斯坦为主要国安威胁。

拉瓦特说，印度军方已为“意外冲突”做好准备，“如果加万谷（Galwan Valley）事件重演，我们会以其人之道还治其身”。

去年6月中旬，印度与中国边境部队在加万谷爆发流血冲突，战斗导致印方20名士兵丧生，中方虽未公布官方数字，但印媒声称，人民解放军伤亡人数估计40余。

拉瓦特指出，虽然印方在冲突爆发后一直努力维持“脱离战斗”状态，但从中方不断在边界修建基础设施的情况看来，紧张的情势短期内难以缓和。他也强调，即使冬天将至，印度士兵已备妥进驻边界的高海拔地区与中方部队对峙，直到对方退回去年冲突以前的驻扎地点为止。