拜习会将于下周二举行 主要讨论两方面议题

中国外交部发言人华春莹11月13日宣布：经中美双方商定，国家主席习近平将于北京时间11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。

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美国白宫发言人普萨基（Jen Psaki）周五表示，两位领导人将在下个星期初的视频会面中讨论两国之间如何负责任地进行竞争，及如何在两国利益一致的领域进行合作等问题。

普萨基在发表的一份声明中表示，拜登将在会面期间清晰地对习近平表明美国的意向以及美国优先考虑的问题，而且在会面中不会保留他自己的观点。

她说：“双方将讨论广泛的议题， 而且总统也当然不会在他关注的问题方面有所保留。”

但是普萨基敦促各界不要希望会面后两位领导人会发表重大声明。她说：“我并不期望此次会面会有重大成果。”

本周美国和中国宣布了一个气候协议，这似乎在表明两国在某些方面也可以进行合作。

此次会面将是拜登于今年1月份出任美国总统后两位领导人的首次会面。拜登曾经一度希望10月底在苏格兰举行的气候变化峰会上能够与习近平面对面会谈，但是习近平已经有近两年没有离开中国了。

中国驻美大使馆本11月9日发布的一份声明似乎表示，中国政府有意升温两国的关系。习近平在信中写道：“中国全面与美国加强交流和合作，以推动两国关系重回正轨。”

拜登与习近平9月9日曾经进行了90分钟的通话，而美国国务卿布林肯近日曾经表示，在拜登就职后他已经与习近平通话5个小时。

这次会面是在美国国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan ）与杨洁篪今年10月份在欧洲会面后商议定的。