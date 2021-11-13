拜登与习近平周一视频会 王毅与布林肯先热身

美国总统拜登和中国国家主席习近平将于周一进行视频会议，这是他们的第三次会议，因为华盛顿和北京之间的争端不断，双方都在台湾、贸易和人权问题上立场坚定。为此，中国外交部长王毅和美国国务卿安东尼-布林肯周六进行了电话交谈，为会议做准备。

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据法新社今天报道，白宫周五说，拜登与习近平的视频交流将在华盛顿时间周一 "晚上 "进行--在北京是周二早些时候--此宣布证实了几天来流传的新闻报道。根据白宫发言人詹-普萨基的一份声明，拜登与习近平将 "讨论如何负责任地管理两个大国之间的竞争"，以及如何 "在我们的利益一致时一起工作"。

白宫发言人说，拜登在与他的对手习近平打交道时，将 "明确和直截了当地表达美国的关切"，习近平经常被描述为自毛泽东以来最强大的中国领导人。

据该报道，而习近平正在稳步加强对政权的控制，中国共产党周四通过了一份文件，以庆祝该党成立一百周年为契机，首先赞扬了习近平，这就是证明。北京强人习近平的思想是中国文化和灵魂的精髓，共产党的决议文中写道，并呼吁 "党、军队和全体人民更紧密地团结在以习近平为核心的中央委员会周围"。

自拜登就职以来，中美两位领导人已经给对方打了两次电话。但美国总统从未掩饰过他希望亲自会见中国领导人的愿望，并在最近的G20和COP26峰会上毫不犹豫地批评习近平的缺席。但拜登不得不与习近平进行虚拟会晤，习近平以健康原因为由，已经近两年没有离开过中国。

报道称，美国总统虽然拒绝 "冷战 "一词，他更喜欢 "竞争 "或 "对抗"，但还是将与北京的竞争作为其外交政策的主轴。

北京和华盛顿之间的关系在一系列问题上处于历史最低点，从贸易到人权再到中国的地区野心，这些都促使拜登巩固美国在亚洲的地区联盟。

最近几周，在台湾问题上，紧张局势再次升温。

在拜登发表声明暗示如果中国攻击台湾，美国已准备好进行干预之后，美国外交官又回到了微妙的路线上，多次发出警告，并坚持他们希望 "劝阻 "北京不要进行任何军事干预。

在这种高度紧张的情况下，周一的拜登与习近平视频会符合华盛顿的愿望，即在最近并不总是顺利的部长级接触之后，保持最高级别的 "沟通渠道"。

法新社说，中国外交部长王毅和美国国务卿安东尼-布林肯周六进行了电话交谈，为会议做准备。

根据中国外交部的说法，王毅告诉布林肯，在习近平和拜登的会谈中，"双方应该互相满足"。王毅还告诉布林肯，华盛顿应该停止就台湾问题发出 "不正确的信号"。

在美国方面，这是一个 "设定竞争条件 "的问题，詹-普萨基周五说。如果白宫如此热衷于建立 "总统对总统的对话"，根据其发言人的说法，这不是因为我们在寻求结果或具体决定。美国还坚持认为，在可能的情况下，需要与中国合作。

中美这两个国家也是世界上最大的两个温室气体排放国，本周在一份令人惊讶的联合声明中承诺为应对全球变暖做出更多努力。

据布林肯说，"我们与中国的关系是我们最重要和最复杂的关系之一，" 安东尼-布林肯周五说，中美关系"有不同的层面：合作、竞争和对抗，我们将在这三个方面同时采取行动，" 他还补充说，对中国在气候相关问题上取得 "一些进展 "表示欢迎。