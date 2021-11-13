法国媒体：与习近平对话

法国《世界报》13日发表社评文章“与习近平对话”。中共六中全会上下4天，发生了两件值得注意的事件。一是中美达成强化气候行动联合宣言；二是拜习将举行视频会。法国记者认为这些都是向美国发出的对话信息。《世界报》认为：中国将是一个不走民主道路的强国。而西方不可能不与世界第二大强国-中国进行对话。

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社评文章开头写道：有谁还会再怀疑呢？六中全会闭幕后局势明朗了。习近平将在2022年下半年召开的中国共产党第20次代表大会之后继续领导中国。六中全会从11月8日至11日召开。它传递了一个明确的信息：党赋予了习近平实现第二个百年奋斗目标的艰巨任务：在他的带领下，2035年可把中国建成更强大的现代化国家，比2020年富裕两倍。

法国记者写道：通过一个自1921年建党以来取得的种种成就的决议，习近平只有一个目标，就是加强自己的权力、强化他的执政方针。事已至此，他在党内的地位已堪比毛泽东。

《世界报》写道：从官方的口径上看，中国共产党会继续推进邓小平在毛泽东死后开启的改革开放。而邓的改革之路导致了滥用职权、贫富悬殊加剧、腐败、意识形态上的放任等弊端。决议上有一段“从严治党”的描述，赞扬习近平的功绩。法国记者表示：如果习近平2012年上台后不立即着手解决弊政，或许对这个体制是致命的。西方人可以从决议中的一段话体会到，将来和习近平打交道会是怎样一番情景。决议上写道：“中国共产党和中国人民以英勇顽强的奋斗向世界庄严宣告，改革开放是决定当代中国前途命运的关键一招，中国特色社会主义道路是指引中国发展繁荣的正确道路，中国大踏步赶上了时代。”

法国记者表示：近年来，那些曾担忧中国会转向极权主义和民粹主义的人读了六中全会决议后会再次证实他们的担忧。

但我们也可以从中国以外发生的两件事情上对六中全会有另一种解读。这4天里发生了两件事情，都与六中全会有直接的关系。在10日夜间和11日当天，出人意料地的中国和美国发表了《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》；另一个重要的事件就是习近平和拜登在下个星期初将举行视频会议。我们对此有两种猜测：要么中国国家主席习近平已经知道该决议会顺利通过，不会出意外，所以决定立即向华盛顿发出令人放心的信息；要么习近平是旨在安抚一些担心与美国紧张局势升级的共产党领导人。

《世界报》认为：不论是哪一种情况，这都反映了习近平有继续对话的意愿，这是我们西方人要掌握的信息。法国记者认为，在当前最敏感的台湾问题上，决议措辞还是比较温和的。只提到“坚持一个中国原则和“九二共识”，坚决反对“台独”分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权”。相反，习近平把工作重点放在了国家现代化和国家稳定上。而发动一场统一台湾的战争将使这些目标处于险境。

在美国，鹰派一直认为与中国半个世纪的“接触”是错误的。 历史是不能再来一次的。 中国将是一个不走民主道路的强国， 这是一个事实。 西方人别无选择，只能与世界第二大强国-中国进行对话。我们所要看到的是，中国在发布胜利主义公报的同时也会做出务实的妥协。